Anca Cioara DESPRE IUBIREA PENTRU COPII ŞI PASIUNEA PENTRU FRUMOS

Anca Cioara iubește copiii, adoră să transforme evenimentele importante din viaţa oamenilor, în poveşti de neuitat şi este o mamă de nota 10.

“Eu sunt educatoare din 2008 încoace, sunt la grădinița 14 Mai, în prezent am grupa mijlocie, voi avea grupa mare și sunt tot timpul în mijlocul copiilor, așa că sunt un spirit tânăr, un spirit copilăresc, care îmi place să mă joc mereu și așa că, de aici și pasiunea mea pentru decoruri.Am început intr-adevăr cu decoruri pentru evenimente de botez,evenimente tematice fiind foarte mult inspitrată din activităţile mele pentru că la grădiniţă se pune foarte mare accent pe activităţile cu tematică.”

Când ai dat prima dată culoare şi frumuseţe unui eveniment?

Primul eveniment organizat a fost în 2017 odată cu nașterea fetiței mele Ana, de aici și numele Ana Events decor by Anca Cioară. La început nu s-a numit așa, s-a numit botezul Anei, pentru că ăsta a fost primul eveniment pe care eu l-am am organizat și într-adevar am vrut să fie o tematica specială…aşa că am ales Bulinuţe.

Acum sigur, am evoluat și evenimentele au luat amploare și sunt mult mai bine organizată, dar a fost un eveniment foarte frumos și a fost altceva, pentru că a fost evenimentul nostru de suflet pentru fetița noastră Ana.

Am dorit neapărat să am un eveniment frumos, la care invitații să se simtă foarte bine. Am început să mă ocup de organizare de evenimente, dar într-adevăr am făcut o pauză după botezul fetei, de o jumătate de an în care am avut timp să mă gândesc și să pun în plan această mică afacere de familie.

Petrecereile tematice, specialitatea Ancăi…

Sătmărenii sunt deschiși la nou, acceptă ce e nou… sunt oameni faini așa cum imi place mie să spun, mie îmi place să vorbesc ardelenește, imi place dialectul ardelenesc. Am realizat foarte multe evenimente tematice. In general eu folosec foarte mult, culori pe care clienții le doresc… sunt foarte multe teme dar eu mă adaptez și pot să realizez orice temă dorește clientul.

Ce mărturii se pun acum la botez

Se pun mărturii la botez, se pun la nunți, se pun inclusiv la majorat.

De obicei sunt sapunele, lumânări, chiar bombonele… am realizat chiar și eu niște mărturii handmade, eu realizez aproape tot handmade. Sunt niște bomboanele pe care le-am așezat în săculeți în con, ca și un cornet de înghețată și a fost foarte interesant, toate vin personalizate cu numele copilului, cu data nașterii.

Îţi pare rău că nu ai început mai devreme acest bussines?

Nu, niciodată nu mi-a părut rău de nimic. Am am gândit că fiecare lucru se întâmplă la locul și la timpul potrivit.

Povesteşte-te putin despre pasiunea ta pentru copii…

Mă mândresc cu o grupă de copii minunată care din fericire au niște părinți minunați, care s-au implicat enorm, fără ajutorul lor noi nu am fi reușit să facem atâtea lucruri frumoase cu copilașii.

Eu tot timpul pun accent pe fericire și pe bucuria copiilor. Imi doresc să fiu acea educatoare sau cadru didactic, pe care eu mi l-aș fi dorit, bineînțeles caldă, veselă, În primul rând comunicativă și să găseasc soluții la orice problemă. Pentru o bună reușita, trebuie să existe și reguli, dacă nu avem reguli atunci chiar nu reușim nimic.

Foarte important este cum un pui tu problema, ca și cadru didactic… dacă știi să îți atragi părinții de partea ta și comunici cu ei,realizezi niște parteneriate deosebite cu părinții în favoarea copiilor, a noastră și a comunității în general.

Raluca Jofi