Gabriel Chereji preotul îndrăgit

Gabriel Chereji, preotul paroh din Cuța, comuna Socond este unul dintre preoţii cu care judeţul Satu Mare, se mandreşte. El şi-a pus toată iubirea din suflet pentru oamenii din Cuţa și răspunsul lor nu a întârziat să vină.



Credincioşii din Cuţa vă îndrăgesc,de cat timp sunteţi preot paroh acolo?

Se împlinesc 2 ani și 4 luni de când sunt preot paroh la Cuța. Am slujit ca și diacon în inima Franței la Paris și m-am întors în raiul dragostei mele,România. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte nostru IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului am fost numit preot paroh la Cuța,județul Satu Mare. Astfel, mi-am pus toată iubirea din suflet pentru oamenii de aici și răspunsul lor nu a întârziat să vină, deoarece prin faptele și gesturile lor frumoase față de mine și familia mea, dovedesc cât de mult ne iubesc.

Cum aţi reuşit să îi aduceţi atat de aproape, să-i faceţi să se implice în activităţile organizate de dumneavoastră, cu atat drag?

Când am venit la Cuța am vizitat fiecare familie, fiecare văduvă sau văduv, pentru ca să îi cunosc pe îndeaproape. Și așa fac mereu, eu NU merg la oameni doar de Bobotează, ci îi vizitez, îi sfătuiesc, îi ajut la probleme la care nu reușesc să găsească rezolvare. Dar întâlnirea cu o familie nu este de 5-10 minute, s-a întâmplat durata discuției să fie între 2 și 4 ore.Unul dintre atribuțiile preotului este pastorația. Și de fapt nu e nimic special ce fac, ci doar datoria. Și contează pentru sufletele credincioșilor, să vadă în preot ca pe un membru al familiei. Așadar, oamenii îți răsplăteasc ca drept mulțumire cu prezența lor la fiecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie.

Dar la rândul meu și eu am răspuns cu surprize. De exemplu de Ziua femeii, 1 martie, am pregătit un tort mare și am sărbătorit într-un mod aparte această zi. Am organizat Pelerinaje la Mănăstiri. Mereu mi-am dorit ca oamenii să simtă dragostea mea pentru ei.

Copiii de acolo sunt mereu in preajma bisericii, merg cu drag la biserica, cat de mult înseamnă asta pentru dumneavoastra?

Copiii parohiei sunt lumina inimii mele. Deoarece ei vor reflecta viitorul țării noastre. De aceea mă îngrijesc cu mare atenție de sufletele lor. În primul rând, să nu le lipsească nimic. Mare majoritate provin dintr-o familie modestă și mereu am făcut să aibă toate de trebuință lor.În fiecare duminică facem cateheză alături de copiii parohiei. După ce se împărtășesc cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, vin în casa parohială unde îi așteaptă o mică gustare și ceva dulce preparate de preparate de doamna Preoteasă. Iar după gustare, doamna Preoteasă le vorbește de un anumit subiect din biblie sau subiecte de educație civică și sanitară.Toate aceste subiecte le pregătim împreună în urmă cu o zi.Mai mult decât atât, am organizat zilele de naștere ale copiilor din Cuța, cu tort și cadouri, deoarece am observat că majoritatea copiilor nu și-au sărbătorit ziua de naștere niciodată. Am organizat tabere de vară la mănăstiri, dar și Întâlnirea tineretului din comuna Socond, eveniment organizat pentru prima oară în această zonă. De sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos ( Crăciun), împodobim bradul de Crăciun și tot atunci vin cadourile Sfântului Nicolae. Mergem la colindat, la case de copii, cămine de bătrâni, instituții ai statului român, la Episcopia Maramureșului și Sătmarului, mănăstiri, ș.a. Am făcut foarte multe ieșiri la Cinema, muzee și plimbări prin parc. De aceea îmi doresc pentru copiii parohiei tot ceea este mai frumos pe lume.

La ce proiect munciţi acum?

Proiectele parohiei noastre au fost foarte multe în acești 2 ani și 4 luni. S-a renovat casa parohială interior-exterior începând de uși și geamuri termopane,cu instalații sanitare și electrice, finisaje interior-exterior. S-a pavat curtea bisericii și s-a făcut poarta de intrare în curtea bisericii. S-a montat o catapeteasma nouă cu 52 de icoane, s-a făcut sfânta masă și proscomidiar, altar de vară, dar și 2 parcele de teren amenajate cu beton pentru locuri de parcare. Am avut sfințirea bisericii pe 22 septembrie 2019 și l-am avut în mijlocul noastru pe P.S TIMOTEI Sătmareanul. După aceea la dorința mea am făcut monumentul eroilor din Cuța. Am restaurat o parte din pictura bisericii. Acum în prezent sunt în lucru mai multe lucrări: 1. Capela mortuară: s-a finalizat zidirea, mai avem de făcut la ea acoperișul și finisajele. 2.Lumânărarul bisericii: am finalizat fundația și trotuarul. 3. Muzeul satului Cuța 4.Locuința socială: o locuință care va fi folosită pentru bătrâni care nu au pe nimeni sau cei care nu au unde să stea 5.Crucea fostei mănăstiri de la Cuța: o cruce de 16 metri înălțime și 1.4m lățime, pe care o vom amplasa la locul istoric. 6.Ușa bisericii cu vitralii 7.Grup sanitar modern 8.Gresierea altarului de vară 9.Placare cu granit la treptele de intrare în biserică. 10.Placare cu piatră naturală fundația bisericii 11.Terasă pentru pomeni la biserică 12.Acoperiș din tablă la șura parohiei Și nădăjduiesc să fac Casa socială-culturală ” Sfânta Filofteea”.Unde se vor putea desfășura mai multe proiecte sociale,dar și diferite activitati culturale. La rândul meu, am scris două cărți de poezii și am înregistrate două albume de pricesne.

Iubirea pentru oameni trebuie dovedită prin fapte. Iar dacă faptele vorbesc, oamenii îți împărtășesc iubirea.

La Cuța am inițiat mai multe proiecte sociale: 1.Pachete alimentare pentru familii în nevoi și bătrâni 2.Catering social: mai ales în timpul pandemiei de Coronavirus, împreună cu doamna Preoteasă am pregătit o masă caldă pentru bătrânii singuri sau pentru cei bolnavi, și ne-am deplasat la locuințele lor.Chiar și de Sărbătorile Pascale am pregătit o masă îmbelșugată. 3.Haine,încălțăminte și îmbrăcăminte pentru credincioșii în nevoi 4.Medicamente gratuite pentru credincioșii cu posibilități financiare mici 5.Deplasare după medicamente și alimente: în timpul pandemiei m-am de deplasat după cumpărăturile de alimente și medicamente la credincioșii cei în vârstă. Împreună cu doamna Preoteasă care este asistenta medicală îi căutăm pe cei bolnavi. Așadar, nu fac nimic ieșit din comun, ci doar ce este normal fac, să pun sufletul și inima pentru oameni.

Cum v-aţi caracteriza în cateva cuvinte?

Dacă m-aș descrie, aș spune că sunt om care și-ar dăruii ultima fărâmitură din inimă numai ca să vadă împlinirea și fericirea oamenilor.

Cuța este inima mea.

În final, vă doresc ca fiecare om să își găsească menirea de a lăsa în urma sa numai fapte bineplăcute lui Dumnezeu, dragoste față de aproapele și mântuire sufletească.