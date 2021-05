OPINII. Sătmărenii nu mai vor să renunțe la mască

=

Cel mai puternic simbol vizual, recognoscibil la un om este desenul feței unui semen de-al său, conform unei constatări făcute, de către cercetători. Astăzi ne-am plimbat pe străzile Sătmarului pentru a vedea câți oameni mai poartă măști , la 4 zile după ce s-a scos restricția de purtare a măștii în spațiile deschise neaglomerate.

De ce, oamenii mai poartă mască afară, în locurile neaglomerate, deși restricțiile nu îi mai obligă? Iată ce au răspuns sătmărenii:

Port mască din obișnuință

Ana, în drum spre casă, venind de la servici ne spune: “Cât timp a fost obligatorie masca, nu prea am purtat-o, mă incomoda. Acum deja o port din obișnuință”.

Doamna Maria iese cu mască pentru că nu are încredere în deciziile autorităților. „Am văzut că multă lume încă mai poartă mască, am decis așadar să continui să o port. Îmi este incomod să o pun de fiecare dată când intru într-un spațiu închis și nu este nici igienic, consider eu”.

Masca a devenit o parte din mine, o port pentru protecție

O altă tânără tocmai ce a ieșit din incinta băncii și a uitat pur și simplu de mască: “Cred că deja intra în reflex purtatul măștii, a devenit o parte din noi. O port și ca să mă protejez”.

Un domn aflat în stația de autobuz, declară: “ Având în vedere că în mijloacele de transport în comun și în stații este obligatorie purtarea măștii, am decis să o port și pe stradă. Circul mult cu autobuzul și nu are rost să o tot dau jos. În plus nici nu m-am vaccinat.”

Hotărârea Guvernului

Hotărârea CNSU din 14 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă prin care se renunţă la mai multe restricţii a prevăzut că din 15 Mai s-au eliminat restricţiile de circulaţie pe timpul nopţii, iar masca nu mai e obligatorie în spaţiile publice neaglomerate.

Astfel, s-au eliminat restricţiile referitoare la portul măştii în spaţii deschise neaglomerate, urmând ca restricţia să fie aplicată în continuare în spaţii publice – pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţii comerciale, mijloace de transport în comun. Se elimină şi restricţiile de circulaţie pe timpul nopţii a persoanelor şi restricţia privind programul operatorilor economici până la ora 21.00.

“Este primul act normativ pe care îl adoptăm prin care începem revenirea la normalitate. Aceste măsuri sunt pâna la 1 iunie, de la 1 iunie o parte din aceste măsuri vor fi relaxate, dar sunt și altele și ele sunt toate prezentate în hotărârea CNSU”, a spus premierul Florin Cîțu.

Adriana Nistor