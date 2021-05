Să ne trăiți întru mulți ani, d-le președinte al UZPR, DORU DINU GLĂVAN

=

Pe dl. președinte al UZPR, Doru Dinu Glăvan, care va împlini peste câteva zile o vârstă memorabilă, l-am cunoscut la Gala premiilor: ,, Eminescu, ziaristul – ediția a V-a 2017 ”. Ineditul eveniment a avut loc în ,, Sala Constantin Brâncuși ” din incinta Parlamentului României și a fost organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. (UZPR). Emoțiile, care m-au copleșit atunci, în calitate de premiant…, au fost dispersate pe neașteptate de vocea calmă și prietenoasă a președintelui Doru…, care mi-a adresat câteva cuvinte de bun venit…chiar dacă în jurul meu erau foarte mulți jurnaliști și invitați… Voi ține minte, atâta vreme cât voi trăi, anumite momente definitorii, pentru viața mea de jurnalist, pe care le-am trăit în timpul debutului colaborării cu dl. președinte Doru Dinu Glăvan.

În primăvara anului 2018 am inițiat primele demersuri pentru înființarea la Satu Mare a unei Filiale a UZPR. Cu mult curaj și optimism, datorită și stării de prietenie pe care mi-a insuflat-o ,,președintele-prieten:, Doru…, după ,,Gala premiilor Eminescu”…, l-am sunat la telefon și cu emoție în glas am întrebat: ,, D-le președinte, de ce nu putem înființa o Filială a UZPR și la noi în Satu Mare? ”. Răspunsul a venit prompt, sigur și mobilizator: ,, Cine vă oprește?! ”. Au urmat apoi și alte precizări, absolut necesare, firești și eficiente, pentru acest demers istoric din viața presei sătmărene. Pentru mine, acele cuvinte și sugestii au însemnat „startul” necesar în vederea organizării la Satu Mare a două „ întâlniri de lucru ” cu jurnaliștii sătmăreni, la care a participat și președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan…, evenimente intens mediatizate de cotidianul „Gazeta de nord-vest” și televiziunea „Nord Vest Tv”. După aproximativ doi ani, am reușit împreună cu dl. președinte Doru Dinu Glăvan să înființăm la Satu Mare Filiala UZPR „ Anton Davidescu ”. Evenimentul, plin de emoții și decernarea unor diplome din partea UZPR, a avut loc la 13 februarie 2020 în Sala „ Multimedia ” a Bibliotecii Județene din municipiul Satu Mare. Alături de jurnaliștii sătmăreni și dl. președinte Doru Dinu Glăvan s-a aflat și Miron Manega – purtătorul de cuvânt al UZPR. La data înființării Filialei sătmărene a UZPR, doar câțiva jurnaliști sătmăreni erau membri ai UZPR, iar acum, după mai bine de un an, în județul Satu Mare avem 32 de membri. La noi, în Satu Mare, mulți dintre colegii din presă se bucură de cinstea și demnitatea de a fi membri ai UZPR, iar alții își întocmesc și în prezent dosarele necesare pentru a dobândi această calitate onorabilă și nobilă de ziarist profesionist. De câteva luni, Filiala sătmăreană a UZPR a fost consolidată și cu 11 ziariști profesioniști din județul Sălaj.

La ceas aniversar, reaminim colegilor de breaslă că: ,, Doru Dinu Glăvan a început să publice la vârsta de 14 ani în ziarele naționale pentru copii, iar la vârsta de 18 ani ajunge colaborator la presa locală și regională. În 1965, la 19 ani, devine corespondent al foarte răspânditului ziar „Sportul popular”, cunoscut mai târziu sub numele de „Gazeta sporturilor”. În curând este angajat cronicar sportiv al Postului național de radio, continuând să publice și în presa scrisă. Calitățile sale de reporter sunt unanim recunoscute și apreciate, motiv pentru care Radio București l-a trimis să transmită și să comenteze Jocurile Balcanice, Campionatele și Cupele Mondiale de atletism, natație și gimnastică, Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sarajevo. Transmite în România, cu mult profesionalism, din Europa, Asia și Australia. Din inițiativa lui și a câtorva tineri entuziaști, la 8 august 1995 s-a constituit la Reșița Fundația Radio Caraș-Severin, inițiativă susținută și de autoritățile locale. Peste exact un an, la 8 august 1996, după o muncă tenace de pregătire, Radio România Reșița capătă statut oficial de post public local al Societății Române de Radioteleviziune și emite primul semnal în eter…”.

Într-un interviu acordat revistei ,,Frontiera”, la împlinirea a 100 de ani de la apariția primului număr, președintele Doru Dinu Glăvan a spus printre altele: ,, Presa din România este căpuşată de forţe politice şi economice. Aceasta e marea problemă: căpuşarea presei într-un procent remarcabil, de peste 50%. Foarte puţini sunt cei care se descurcă, care au forţa să facă o presă independentă total. Există o asemenea presă, dar prin faptul că a dispărut distribuţia, prin acel ,,Rodipet”, s-a diminuat posibilitatea de a mai face presă scrisă, din 2002. Au apărut, ulterior, reviste care se numesc reviste culturale. Noi credem că presa culturală, prin aceste reviste pe care le scot oamenii de multe ori, din banii proprii, dacă ar avea şi o tentă socială şi nu politică, jurnalismul ar avea doar de câştigat…și acum, presa este fascinantă prin oamenii pe care îi are, doar că percepţia publicului este diferită. Noi UZPR-ul realizăm multe întâlniri cu public. Nu sunt foarte numeroase, dar tendinţa este ca încet – încet să vină cât mai mulţi invitaţi. În cadrul acestor întâlniri noi solicităm consumatorului de presă să nu se cantoneze pe un post de radio, pe un post de televiziune sau pe presa on line, de pe telefon, ci să discearnă informaţia, să cearnă şi ei puţin ce e bun şi ce nu e bun…” . Cu respect și prețuire profesională, să ne trăiți întru mulți ani, multă sănătate și împliniri profesionale…, d-le președinte Doru Dinu Glăvan.

Dumitru Țimerman