O taximetristă în lumea bărbaților

- Advertisement -

La prima vedere, taximetria este o meserie suficient de bănoasă şi destul de uşoară, în multe cazuri aceasta fiind un refugiu pentru cei care şi-au pierdut locul de muncă.

Regula de aur în taximetrie, spun veteranii acestui domeniu, este să nu-ţi stea maşina. „Dacă roata nu se învârte, nu vin nici banii“, se spune, astfel că toate eforturile, investiţiile taximetristului se îndreaptă către ocuparea maşinii.

O taximetristă pasionată de munca ei

Simona Mare, este din Satu Mare și are 42 de ani. Recent s-a apucat de taximetrie, în anul 2020. Îi place mult condusul și susține că șofatul este o pasiune. “ Îmi place să muncesc și să dau sens zilei. Iubesc persoanele, sunt o fire sociabilă. Am ales taximetria pentru un plus de venit dar îmi și place ceea ce fac”.

“Când am început a fost destul de greu dar știam că o să reușesc să învăț orasul, acum e bine și m-am obișnuit. Știu că mă aflu într-o lume a barbațior dar am obținut respectul lor. Restul a mers de la sine. Cândva era o meserie de bărbat dar consider că femeile au evoluat și pot face aceleași meserii ca și barbații. În urmă cu ceva timp nu se concepea ca femeile să facă taximetrie și erau judecate. Azi nu mai este cazul.”

Când este recomandat să ieși pe traseu

Unii taximetristi ies noaptea, pentru că tariful de noapte poate fi mai mare, nu există concurenţa transportului public şi, de regulă, comenzile sunt pe trasee mai lungi, iar clienţii sunt mai dispuşi să lase ceva în plus faţă de suma afişată pe casa de marcat.

Alţii ies doar pe timp de ploaie, când străzile sunt aglomerate şi se stă mai mult la semafoare (iar tariful de staţionare aduce un mare aport la totalul sumei de încasat). Pe vreme rea, taxiurile sunt 100% ocupate, cererea fiind practic garantată. De asemenea, orele de dimineaţă timpurie (6.00-8.00) sunt bune pentru taximetrie, pentru că lumea se grăbeşte şi cererea este, astfel, mult mai mare decât peste zi.

Pe de altă parte, şi perioadele fără activitate sunt destul de lungi: zilele în care nu se lucrează (sâmbete, duminici, sărbători legale) şi zilele de vacanţă îi exasperează pe mulţi taximetrişti. Iar în zilele obişnuite orele cuprinse între 11.00 şi 15.00 au cea mai slabă activitate. Spre seară, cererea se revigorează, dar cam puţin faţă de aşteptări, mai spun taximetriştii cu experienţă.

Cel mai greu este începutul

Ca în orice afacere, cel mai greu este începutul. Obţinerea unei licenţe de taximetrie este o adevărată aventură birocratică, şi cei mai mulţi şoferi spun chiar că fără „atenţii“ oferite cui trebuie este practic imposibil să obţii o autorizare completă într-un timp rezonabil. Tot din procedurile de autorizare mai face parte şi obţinerea atestatului, acel certificat care dovedeşte că şoferul este apt din toate punctele de vedere să presteze serviciul de transport public de persoane.

Ca investiţie, cea mai importantă este maşina şi echiparea acesteia, deci putem vorbi de sume începând de la 3.000-5.000 de euro (o maşină achiziţionată de pe piaţa second-hand) până la 15.000-20.000 de euro – maşină nouă din categoria medie. Un automobil din categoriile superioare – premium sau lux nu e recomandat pentru taximetrie, şi nu doar pentru că „strici orzul pe gâşte“, ci pentru că prin aspectul şi designul maşinii îi poţi descuraja pe unii clienţi cu aşteptări mai modeste. Aici se pune și consumul consum şi celelalte costuri de întreţinere… Cât priveşte echiparea maşinii, casa de marcat, sistemul de semnalizare şi plăcuţele aferente se obţin din magazinele acreditate de autorităţi. Mai importantă este, însă, echiparea cu sisteme de telecomunicaţii (radio-dispecer sau aplicaţiile pentru comenzi virtuale), pentru că de aici vin majoritatea comenzilor.

Taximetria este o meserie frumoasă în care cunoști mereu oameni noi și întâlnești provocări la tot pasul. Ținuta și atitudinea față e clienți sunt importante. Simona reușește să îmbine utilul cu plăcutul și reușeste zi de zi să se mențină la standarde înalte.