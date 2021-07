Am putea sta liniștiți și să dăm vina pe pandemie… Au fost cursuri online, generație de sacrificiu, elevii și profesorii stresați de mască, și nu numai…scuze pentru rezultatele slabe se găsesc… Sigur că ești tentat să dai știrea rece… cum că : ”În 42 de licee din țară, niciun elev nu a promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie, potrivit platformei BAC+. Județele din care provin aceste licee sunt următoarele: Alba, Arad , Bacău, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Maramureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui și Vâlcea. Anul trecut au fost 47 de licee cu procentul de reușită 0%.

Din 1.452 de instituții de învățământ, în 42 de licee procentul de reușită este 0% la examenul de Bacalaureat. Astfel, aproape 3% din liceele din România nu au avut niciun elev care să promoveze Bacalaureatul.”… Și ești tentat să te uiți pe listă și să găsești repede liceele din Satu Mare care au jucat BAC-ul la ZERO! Zero promovați… un liceu cu 1 candidat și alt liceu cu 4 candidați… Asta e știrea rece, dar ce te faci că anul acesta am avut licee care de ani buni au ZERO picați și acum s-au trezit cu surprize neplăcute și cu respinși mai mulți ca și degetele de la o mână… Ei bine, când deja la liceele de top apar problemele atunci chiar că ”e ceva putred” cu… România educată…!”