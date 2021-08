Trei zile de distracție în Grădina Romei, alături de Expo Industry

- Advertisement -

A început Expo Industry Satu Mare! Joi, 5 august, la ora 15.00, a avut loc inaugurarea evenimentului. La inaugurare au participat primarul Kereskenyi Gabor, Lucian Ioan – reprezentant Uniunea Națională a Patronatului Român, Moga Daniel – profesor Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Adrian Cozma, deputat PNL, Markos Tiberiu, specialist automatizări industriale, Bura-Maksay Ștefan-Petru, organizator, Radu Panait, deputat USR PLUS, și alții.

După prezentarea evenimentului, participanții au vizitat standurile expozanților, încercând să creeze o legătură cu fiecare în parte. Până duminică seară, Grădina Romei va găzdui zeci de expozanți și îi va încânta pe sătmăreni cu super concerte, prezentări de modă, bere de calitate și cu preparate speciale.

Expoziția companiilor importante din județul Satu Mare a adunat laolaltă peste 22 de companii din diferite domenii, care își dau întâlnire cu sătmărenii într-un cadru organizat, dar relaxant, sub cerul liber, cu scop de socializare, atât între ele, cât și cu potențiali angajați, persoane interesate să-și găsească un loc de muncă.

”Cred în potențialul firmelor sătmărene pentru că văd că avem resurse

naturale și umane”

“Eu sunt foarte mulțumit de toate firmele care sunt aici. Le mulțumesc firmelor care s-au alăturat evenimentului care este o continuare a “Fabricat în Satu Mare” și sperăm ca în viitor acest eveniment să devină un brand. Putem extinde acest brand în orice oraș din România, cum ar fi Clujul, deoarece produsele fabricate în Satu Mare sunt produse renumite. Ne întâlnim în casele noastre cu produsele realizate aici în județ. Sperăm ca evenimentul să crească și mai mult anul viitor și să avem de 10 ori mai mulți expozanți”, declară ing. Bura-Maksay Ștefan-Petru, organizator.

“Consider că acest eveniment important nu este doar o promovare a firmelor sătmărene, dar este și un moment de analiză prin care putem să ne dăm seama de resursele de care dispunem. Eu cred în potențialul firmelor sătmărene pentru că văd că avem resurse naturale, umane și putem să ne ancorăm de aceste resurse. Mă bucur că s-au alăturat acestui eveniment un număr mare de companii și cred cu tărie că putem să promovăm aceste meleaguri, aceste produse și industria sătmăreană. Cred că împreună putem să dezvoltăm industria. În ultimii 5 ani municipiul Satu Mare a devenit atractiv pentru investitori. Noi am venit în fața lor cu o ofertă simplă și clară”, declară primarul Kereskenyi Gabor.

”Aici am găsit oameni care chiar își doresc să colaboreze cu mediul de afaceri”

“Satu Mare poate să se mândrească cu ceea ce dezvoltă. De doi ani am început un turneu național, am vizitat 22 de județe din țară și pot să spun că în Satu Mare există un mediu de afaceri născut și crescut după regulile importante ale economiei de piață. Aici am găsit oameni care chiar își doresc să colaboreze cu mediul de afaceri. Autoritățile locale trebuie să fie într-un dialog permanent cu mediul de afaceri. Mă bucur că s-a organizat acest eveniment în ciuda vremurilor grele pe care le trăim. Noi vom veni cu tot ceea ce se poate pentru ca mișcarea patronală să crească”, declară Lucian Ioan, reprezentant Uniunea Națională a Patronatului Român.

Un element de noutate este divertismentul pe care organizatorii și-au propus să-l aducă la acest eveniment, și anume o serie de concerte cu trupe precum Taxi, Amadeus, Children of Distance sau Kalapács Band, însă pe scenă vor urca și mulți alți artiști. Concertele vor avea loc în fiecare zi a evenimentului, începând cu ora 18.00.

De asemenea, în cadrul Expo Industry se va desfășura și Beer Fest 2021.

Din program face parte, timp de trei zile, de vineri până duminică, activitatea desfășurată de bine-cunoscuta Bertici Kinga, care va găti de trei ori/zi preparate speciale la cortul Electrolux.

Vineri – 6 august 2021

12.00 – 17.00 Proba de sunet

17.00 Zumba by Andreea Seleș

18.00 – 19.45 Prezentare de modă cu ținute vestimentare

20.00 – 21.45 Amadeus

22.00 – 23.30 Black River Blues Band

Sâmbătă – 7 august 2021

Program artistic

12.00 – 16.00 Proba de sunet

16.00 Zumba by Andreea Seleș

17.00 – 17.45 Parkfolk Group (Sorin Bălaj și Radu Lup)

18.00 – 18.45 Ella Bella

19.00 – 19.45 Sânziana Toader Ardelean

20.00 – 20.45 Bertici Fivérek

21.00 – 21.45 Hey Roop (ASH Band)

22.00 – 23.30 Children Of Distance

Duminică – 8 august 2021

11.00 – 15.45 Proba de sunet

16.00 – 16.45 The Phoenix SM

17.00 – 17.45 Xana

18.00 – 18.45 Royal Team

19.00 – 19.45 Stephanie Barbara

20.00 – 21.30 Taxi

22.00 – 23.30 Kalapács (Pokolgép)