Legătura dintre nutriție și boli

- Advertisement -

Alimentele pe care le mananci în fiecare zi au un efect urias asupra sănătății tale. Decenii de cercetare au produs studii care arată legăturile dintre dieă și boli grave. O dietă sanatoasă poate preveni boli cardiace, hipertensiune, diabet, tulburări gastrointestinale, unele forme de cancer și defecte din naștere.

“ Alimentația alături de genetică este factorul care face diferența între un corp sănătos și unul bolnav, asta stând la baza aproape oricărei probleme medicale. Ne lovim tot mai puternic de impactul factorilor externi care îl au asupra organismului: expunerea la fertilizatori, pesticide, aditivi alimentari, îndulcitori, coloranți, toate acestea duc la boli, alergii , intoleranțe, inflamație în organism”, a declarat Camelia Caragescu, nutriționistă din Satu Mare.

Nutrienții sunt cărămizile din zidul fortăreței corpului

nostru

“Sunt statistici îngrijorătoare care arată o creștere a bolilor degenerative. Marea majoritate sunt declanșate de alimentația necorespunzătoare. Nutrienții sunt cărămizile din zidul fortăreței corpului nostru.

Nutriția poate să fie folosită ca unic tratament sau alături de o serie de tratamente medicale. Studille au identificat legătura strânsă între comportamentul alimentar al omului modern si diferitele afecțiuni printre care obezitatea, cea mai frecventă boală metabolică. O nutriție proastă se asociază cu bolile cronice severe cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, apneea de somn. Contează mult stilul de viață al omului. Dacă are o dietă bogată in sare, sodium, băuturi carbogazoase, acestea urcă tensiunea. Recomand o alimentație bogată în toate grupele alimentare dar să predomine legumele, fructele, un program de masa corespunzător, trei mese principale cu două gustări.

Obezitatea se împarte în două feluri: obezitate abdominală android care este în formă de măr și obezitate gluteofemurală în formă de pară asociată cu riscul crescut de diabet, fiind forma cea mai gravă, asociată cu grăsime viscerală, care se depune pe organe. Din păcate stilul de viată modern a indus la o creștere a acestor patologii. Scăderea ponderală duce la beneficii în cazul obezității. ’’, a declarat Camelia Caragescu

Studiile au identificat legătura strânsă între comportamentul alimentar al omului modern si diferitele afecțiuni.

“Tipul de dietă se alege în funcție de pacient, totul este personalizat. Trebuie limitat consumul alimentar din afara meselor. Evitarea alimentelor cu densitate calorică mare. Mesele să fie mici și fractionate. Cei care vor să aibă farfuria plină ochi , ar trebui să schimbe farfuriile cu unele mai mici. Totuși eu recomand pacienților mei să nu slăbească mai mult de 500 de grame/săptămână.

Structura dietei ar trebui să aibă 55-60% glucide25% lipide și protein 12-17%, un aport de fibre sufiecient, aportul de sare scăzut.

Din păcate tot mai multe persoane diagnosticate cu diabet apar la copii și la adolescenti. O treime din totalul deceselor se datorează bolilor cardiovasculare. Cancerul de colon este des întâlnit în ultimul timp. De la bolile inflamatorii intestinale se poate ajunge foarte ușor la un cancer de colon. De exemplu dacă se ignoră o alternanță între diaree și constipație. Este important să se facă și analizele de rutina. Chiar și bolile dentare sunt tot mai des întâlnite, de la consumul mare de dulciuri și alimente procesate și băuturi carbogazoase. Conștiința alimentației sănătoase trebuie să reprezinte asul din mânecă celor care vor să își trateze cu respect corpul și mintea, așadar să își prelungească viața.

Atenția pentru o alimentație sănătoasă poate să devină cea mai importantă moșternire pe care noi o lăsăm copiilor nostril. Ca un obicei pentru următoarele generații. Nu putem pretinde unui copil să aibă o alimentație sănătoasă dacă noi ca și părinți nu suntem un exemplu. Se poate consuma orice dar consumat inteligent, în cantități moderate. Nu poți face abuz de mâncare fast-food de exemplu, sau de sucuri carbogazoase. O afecțiune des întâlnită este constipația iar oamenii încearcă să o trateze consumând laxative, dar soluția ar fi să se hidrateze și să consume prune uscate,”declară Camelia.

Prevenirea bolilor cardiace si atacului cerebral

• Fructe si legume

• lipide mononesaturate si polinesaturate (ulei de masline, ulei de rapita, ulei din boabe de soia, ulei de sofranel , nuci, seminte)

• acizi grasi omega-3 (ulei de peste)

• Peste

• Cereale integrale

Cum sa controlezi

hipertensiunea

• Fructe si legume

• Pestele

• nuci

• produsele lactate cu continut redus de grasime

• alimente bogate in potasiu

Lupta cu diabetul

• Cereale integrale

• Fibre

• Fructe si legume

• Lipide polinesaturate

Cum sa controlezi riscul

de cancer colono-rectal

• Acid folic (folați), in special consum pe termen lung

• Vitamina D

• Activitate fizica

• Calciu, sau lactate total degresate si parțial degresate