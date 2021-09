Filiala UZPR,,Valeriu Braniște”Timiș și Editura DDP-David Pres Print Timișoara, împreună cu Asociația Cultural Umanitară ,,Luceafărul de Vest” Timișoara , România, lansează în premieră în spațiul cultural-artistic românesc, PROIECTUL cultural- concurs național ,,EMINESCU, UN VIS ÎN AȘTEPTARE”! PRPOIECT PROMOVAT PE SITE U.Z.P. ROMÂNIA, președinte, Doru Dinu GLĂVAN.

Mai multe secțiuni

Secțiuni: poezie , proză, reportaj, eseu, interviu, teatru, poezie în grai, poezie religioasă, grafică etc. Text 4-5 pagini .

Epigrame un nr. de 4-5 cu tema, Pandemie și politică.

Pot participa creatori de toate vărstele (adulți și elevi)! Lucrările vor fi trimise pe adresa de maill

.

După cum urmează:

Poezie , 4-5 poeme din care cel puțin unul despre Eminescu. Lucrările trimise vor fi tehnoredactate pe calculator cu următoarele caracteristici; format pag. A4, font 12, spațiere la 1 rând, cu diacritice. Volum de debut poezie, proză, etc. 2 exemplare pe adresa asociației.

Participanții vor mai trimte un scurt C/V, date de identificare și contact, 1 foto JPG

Lucrările pot fi trimise până la data de 31 –X- 2021. Finalizarea , premii și prezentare antologia ,, EMINESCU , UN VIS ÎN AȘTEPTARE”, la 15 ianuarie 2022 de ,,Ziua Națională a Culturii Române” și a 172 de ani de la nașterea lui Eminescu.

OBIECTIVE PRINCIPALE

-Redescoperirea geniului eminescian în toate ipostazele vieții sale

-Omagierea personaltății lui Eminescu

-Socializarea prin acțiunile întreprinse între iubitorii de cultură și artă

-Stimularea activităților și a spiritului de competiție în domeniul cultural-artistic referitor la instituții, organizații, asociații , cenacluri literare etc.

PROIECTUL are un caracter deschis de voluntariat la care se pot înscrie și alte instituții, participanți etc.

BENEFICIARI, elevi, adulți de orice profesie, comunitatea.

Toți concurenții vor fi înștiințați din timp pentru participare la festivitatea de premiere, prin email, mesaj, telefonic, ori mass- media, care va avea loc la Timișoara.

PREMIILE COMCURSULUI; Marele premiu, Premii speciale, premiul 1,2,3, mențiuni, Diplome de excelență și onoare.

În ce vor consta premiile

Premiile vor consta în ; Diplome, cărți, publicare în revista literară ,,Luceafărul de Vest” și bani în limita disponibilităților. Cele mai reprezentative creații vor fi tipărite într-o antologie cu titlul ,,EMINESCU , UN VIS ÎN AȘTEPTARE”!

Cei care vor a susține acest proiect literar, sub orice formă( donații în bani, cărți, reviste etc) ca un semn de omagiu adus lui Eminescu, o pot face în contul și adresa de mai jos;

CIF 38280757 RO53RNCB0790156956170001 BCR Timișoara

PROIECTUL are un caracter deschis de voluntariat, la care se pot înscrie și alte instituții, organizații, participanți.

ORGANIZATORI, Filiala UZPR ,,Valeriu Braniște”Timiș, președinte , conf.univ. dr. Ioan DAVID, Asociația ,,Luceafărul de Vest, str.Orșova, nr 25, sc.B,ap 1,Timișoara, președinte, Dumitru BUȚOI, publicist, membru UZPR . Tel.mobil. 0729009525.

Coordonator, Grigore MÂINEA, redactor, revista ,,Luceafărul de Vest” Timișoara. Tel mobil; 0742221404

RUGĂM TOȚI PARTICIPANȚII A RESPECTA CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN PROIECT!

DORIM TUTUROR MULT SUCCES!!

Dumitru Țimerman