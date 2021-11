Ce mai conține vaccinu’?

- Advertisement -

De când cu scandalul cu Veta Chiuveta și vaccinatu’ de la Petea, am început să fiu ceva mai atent la mesajele antivaccin. Ca să înțeleg mai bine ce mama serului fiziologic te-ar putea face să scoți 100 sau chiar 300 euroi ca să te vaccinezi virtual și să-l convingi pe doctor/asistent să arunce serul la chiuvetă, iar tu să primești un certificat verde… Ei bine, răsfoind feisbucu’ am citit pățania unei bune prietene… ”În 3 minute cât am stat pentru a intra la Finanțele Locale, am auzit niște chestii de mi s-a făcut părul măciucă, la propriu. Între altele, am auzit ceva nou despre vaccin. Că este fabricat din cordonul ombilical al unor copii morți… Nu avea sens să intru în discuție, nu mai am energia necesară pentru proști. Tot ce pot să spun e că alții trei au aprobat cu frenezie afirmația individului care a lansat descoperirea făcută de el, citez, după ce a stat de vorbă cu vecina lui care lucrează la un aprozar. Și ea știe, citez din nou, pentru că vorbește cu multă lume. E prea mult…”

Și mă mai mir că cei cu Veta Chiuveta de la Petea și-au găsit mușterii… Cum e vorba… mama fraierilor e mereu gravidă!