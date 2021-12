Iubiți credincioși,

- Advertisement -

Anul 2021, fiind „Anul Omagial al românilor migranți

în Patriarhia Română”, am dorit să vă transmit un mesaj vouă,

care sunteți străini în țară străină, asigurându-vă că vă cuprindem cu drag și nădejde în rugăciunile noastre pe care le înălțăm

către Tatăl Ceresc în permanență.

Anul 2021, fiind în același timp și „Anul Comemorativ

al celor adormiți întru Domnul”, și neuitând de Părintele nostru

cu viață sfântă, vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte

Arhiepiscop Justinian, de la a cărui naștere s-au împlinit 100 de

ani, am organizat mai multe evenimente dedicate Centenarului

nașterii Înaltpreasfinției Sale.

Pastorala de Crăciun – 2021

Astfel, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei

Sătmăreanu l, am târnosit biserica monument UNESCO din

satul natal al Înaltpreasfinției Sale, după ce aceasta a fost restaurată integral printr-un proiect finanțat din fonduri europene.

Am inaugurat Casa memorială „Justinian Arhiepiscopul”,

în care s-a născut Părintele nostru Justinian, care a fost restaurată

și așezată lângă noua biserică de zid, împreună cu bustul monu –

mental din bronz.

A fost editat un volum dedicat Centenarului nașterii

Arhiepiscopu lui Justinian și au fost republicate „Scrisorile dintre

Poetul creștin Ioan Alexandru și Justinian Chira”, corespondență importantă, deoarece a fost purtată în plin comunism.

Anul 2022 va fi „Anul Omagial al Rugăciunii” și

„Anul Comemorativ al marilor isihaști” în Patriarhia Română.

Un an întreg a hotărât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe

Român e să-l consacrăm rugăciunii. Este mare nevoie de rugă –

ciun e într-o lume care se găsește în multe și mari primejdii,

iar pandemia de COVID 19 iată că intră în cel de-al treilea an,

lucru îngrijorător pentru întreaga umanitate.

Salvarea va veni de la Dumnezeu, dacă ne vom căi de

multele și grelele noastre păcate și ne vom ruga cu umilință

smerit ă și credință puternică în ajutorul Său.