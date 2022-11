Să facem cunoștință cu expozanții celei de-a II-a ediții Expo Mobila & Textil Satu Mare

- Advertisement -

Cea de-a doua ediție Expo Mobila & Textil Satu Mare se va desfășura în doar câteva zile, în weekendul 25-27 noiembrie în incinta galeriei Cinema One Laserplex al Centrului Comercial Aushopping Satu Mare.

Așa cum bine știți deja, evenimentul se află la cea de-a doua ediție, după ce prima ediție desfășurată în urmă cu un an de zile, s-a bucurat de un real succes în rândul localnicilor și nu numai.

Târgul este organizat de către SkyLine Events și poartă semnătura Expo Industry Satu Mare.

Este momentul să facem cunoștință cu principalii expozanți care își vor face simțită prezența în galeria din fața Cinema One Laserplex.

„Promovarea producătorilor locali din toate ramurile este un lucru extrem de important, deoarece economia trebuie susținută de noi, lucru ce se poate face cel mai bine prin promovarea vânzării produselor autohtone. Așa e în fiecare domeniu.”, afirmă Burka-Maksay Istvan-Peter, organizator.

Ei sunt expozanții de seamă ai evenimentului:

1. Pure Furniture – expozant & partener eveniment

Compania Pure Furniture a fost înființată în 2002, fiind de fapt un demers comun între designeri de mobilier autentici din Țările de Jos și adevărați meșteri din România. Prin prisma acestei combinații de măiestrie și pasiune pentru materiile prime în design exclusiv, absolut fiecare piesă de mobilier creată, încorporează o senzație unică cu personalitate puternică.

Mobilierul Pure este ad literam realizat din lemn „pur”, deoarece lemnul masiv este flexibil în utilizare. Meșterii din companie pot tăia, răsuci, rupe și răzui lemnul în orice mod este necesar, în timp ce alții încearcă să controleze materialul și să-l îndoaie după voința lor. La Pure Furniture lemnul este lăsat să vorbească de la sine, iar frumusețea lui naturală este pusă evidență în acest fel. Durabilitatea mobilei fabricate aici este asigurată prin permiterea expansiunii naturale a lemnului, iar contracțiile și crăpăturile sezoniere ale lemnului nu vor afecta integritatea pieselor.

Pure Furniture, mobilier cu caracter.

2. Carel Woodworks – expozant & partener eveniment

Carel Woodworks este o companie din Transilvania, care oferă un loc în care oamenii creează și lucrează mobilier din lemn masiv la înaltă calitate. Tâmplarii Carel transformă stejarul, și celelalte materii prime, în mobilier puternic: mese trainice, biblioteci pentru cărțile cu amintiri, vitrine care să evidențieze strălucirea porțelanului și cristalul. Dincolo de a fi o companie, Carel Woodworks este un loc pentru oameni cu dragoste față de natură și față de semeni.

Viziunea Carel Woodworks este că „Oamenii ar trebui să știe că există un drum al lemnului până să ajungă în casele lor, există o poveste a lemnului care la Carel Woodworks e doar începută și care trebuie dusă mai departe”.

Motto-ul Carel Woodworks: Simplu și autentic.

3. Sarmexin – expozant & partener eveniment

Sarmexin este mai mult decât o fabrică de mobilă, este o poveste cu o tradiție semnificativă în fabricarea mobilei clasice din lemn masiv. Mobilierul Sarmexin este recunoscut și apreciat atât în țară, cât și în străinătate. Acest lucru le dă însă imboldul necesar de a participa la toate expozițiile de profil. Compania este încântată de expoziția de față și cu această ocazie lansează și invitația iubitorilor de mobilă să participe și să le viziteze standul unde îi așteaptă cu piese de mobilier și accesorii deosebite, care răspund celor mai variate stiluri și bugete.

Produsele se pot achiziționa pe loc sau se pot personaliza.

4. Alfa Vega – expozant & partener eveniment

Compania Alfa Vega are un trecut plin de inovație, producție și dezvoltare de produse de excepție destinate diferitelor domenii încă din 1991.

De-a lungul anilor, compania a dezvoltat și realizat mobilier cu destinație către școli și grădinițe, instituții publice (primării), diverse spații publice (parcuri, stații de autobuz etc.).

5. Solidwood Expert – expozant

Solidwood Expert este producător calificat de mobilier din lemn masiv cu design clasic și modern. Sunt specializați în lemn masiv, dar în portofoliu lor se regăsesc și piese de mobilier din lemn masiv combinat cu MDF. Compania execută mobilier la comandă, podele din lemn masiv, uși, scări, placări de perete cu panouri în diverse modele. Stejarii folosiți pentru fabricarea mobilei realizate de Solidwood Expert cresc între 90 și 100 de ani în păduri naturale și seculare, înainte de a fi transformați în mobilier rafinat. Mobilierul este frumos proiectat și realizat, piesele fiind atemporale, 100% din lemn masiv. Compania își dorește să ofere produse de înaltă calitate printr-un amestec de tehnologie modernă și apreciere pentru natură. Portofoliul Solidwood Expert conține diverse colecții, care se potrivesc diferitelor gusturi, de la stiluri rustice, la tradiționale, clasice și contemporane.

Solidwood Expert va expune câteva din minunatele creații în weekendul 25-27 noiembrie.

6. D’OR – expozant

Creat de designerii Cosmin Mureșan și Sebastian David, brandul D’OR s-a axat inițial pe crearea rochiilor și ținutelor masculine de nunta, ulterior extinzându-și aria de oferte prin realizarea de ținute unicat, custom-made și serii exclusiviste. Brandul sătmărean este deja recunoscut prin eleganța clasica valorizată în colecții de Cosmin Mureșan, dar în același timp și prin avangardismul spectaculos propus de Sebastian David. Din acest mixt se nasc colecțiile brandului, dar și în expozițiile de costume sau evenimentele de modă. Aici, și nu numai, D’OR vorbește despre nevoia fiecăruia de a se întoarce mereu către sine, către casa, către familie. Această reîntoarcere se regăsește în fiecare piesa vestimentară pe care o veți vedea la Expo Mobila și Textil prin intermediul agenției de modeling Diva’s.

7. Liceul de Arte “Aurel Popp” – expozant

Liceul de Arte “Aurel Popp” Satu Mare promovează nu doar o educație orientată spre valori democratice și umaniste, dar oferă tuturor elevilor și cadrelor didactice șansa de a-și atinge propriul nivel de excelență într-o ambianță stimulativă și confortabilă, în scopul de a deveni capabili să răspundă adecvat unei societăți aflate într-o continuă schimbare. Având în vedere statutul Liceului de Artă “Aurel Popp” Satu Mare în ansamblul instituțiilor de învățământ preuniversitar cu orientare vocațională, şi nu numai, precum și ținând cont și de tradițiile și trăsăturile specifice ale acestei instituţii generatoare şi păstrătoare a valorilor artistice autohtone şi universale, este o prezență de nelipsit din cadrul expoziției din acest weekend, căci vor fi expuse picturi realizate de elevii liceului.

8. ThoSay – expozant

ThoSay – este un vis inspirat din puterea iubirii și frumusețea naturii în același timp. Este un brand de design al unei sătmărence care transformă aurul, porțelanul și materialele textile de cea mai bună calitate în piese autentice cu un mesaj puternic. Inima este elementul central al colecției de bijuterii din aur cu diamante, care se regăsește și în cănile din porțelan lucrate manual. În același timp, hanoracele, create special pentru întreaga familie, vorbesc despre iubire și împreună pentru totdeauna. Fiecare piesă adusă la realitate este rezultatul unei frumoase colaborări dintre creativitate, tehnică și profesionalism. De asemenea, cutiile din lemn pentru bijuterii sunt special create de CarelWoodworks pentru ThoSay din resturi de lemn sau lemn recuperat vechi de peste 100 de ani. ThoSay lucrează cu fabrici cu tradiție din România, chiar din Satu Mare.

ThoSay – we create unique reminders for the special you, not for a special ocasion!

Programul Expoziției: între orele 12.00-21.00 în toate cele 3 zilele (vineri, sâmbătă și duminică)

Vineri 25.11.2022: între orele 18.00-21.00 muzica ambientală va fi asigurată de DJ Alex.

Sâmbătă 26.11.2022: începând cu ora 17.30 va avea loc un recital de pian cu Kozma Dorka, apoi de la ora 18.00 are loc Parada Modei – oferită de către cei de la D’or și Divas – care va oferi posibilitatea creatorilor de modă locali să-și etaleze creațiile vestimentare unice și cele mai noi colecții. Seara se încheie cu un concert de Crăciun, susținut de artiștii sătmăreni Stephanie Barbara și Kozma Máté.

Duminică 27.11.2022: începând cu ora 18.00 va avea loc un concert Anamaria Pteancu, apoi de la ora 19.00 va evolua pe scena evenimentului solista Xáná, iar începând cu ora 20.00 va cânta solistul Kovács Erick.

Partenerii evenimentului: Pure Furniture, Carel Woodworks, Sarmexin, Alfa Vega și Revista Mobila.

Locația evenimentului: Zona Galeriei Cinema One Laserplex din incinta Centrului Comercial Aushopping.

Companiile interesate să participe ca expozanți la eveniment pot contacta organizatorul principal pentru orice fel de întrebări sau informații – dl. Bura-Maksay István-Péter, la nr. tel. 0744 977 846 sau prin e-mail la adresa : bura.istvan1975@gmail.com.