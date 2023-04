Atentie la vopseaua de oua! Poate contine pana la 11 E-uri!

Se apropie Paștele, sărbătoare importantă în rândul creștinilor cu ocazia căreia, conform tradiției, se înroșesc ouăle. În acest sens, pentru a veni în sprijinul consumatorilor, InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip vopsea de ouă. În total au fost analizate 61 de produse, de la următorii producători/distribuitori: Oetker RO SRL Secom Onix Impex SRL Atifco Fine Food Hometex SRL Omnicolor Vertrieb GmbH Brauns-Heitmann GmbH &Co. KG Mărcile produselor de tip vopsea de ouă care au făcut obiectul acestui studiu au fost: Carmin vopsea lichida oua rosie 10 oua Carmin vopsea lichida oua galbena 10 oua Carmin vopsea lichida oua violet 10 oua Carmin vopsea lichida oua albastra 10 oua Carmin vopsea lichida oua verde 10 oua Carmin vopsea lichida oua rosie 30 oua Carmin vopsea lichida oua galbena 30 oua Carmin vopsea lichida oua violet 30 oua Carmin vopsea lichida oua albastra 30 oua Carmin vopsea lichida oua verde 30 oua Carmin vopsea gelificata oua Nuante de poveste 30 oua Carmin vopsea gelificata oua sidefata 40 oua Carmin vopsea gelificata sidefata si decoratiuni 3D 40 oua Carmin vopsea gelificata sidefata si decoratiuni autoadezive pentru oua RETRO 40 oua Carmin vopsea lichida sidefata si accesorii ROYAL 40 oua Carmin vopsea gelificata sidefata si decoratiuni autoadezive pentru oua CLASIC 40 oua Carmin vopsea lichida oua 4 culori 40 oua Gallus vopsea pentru oua granulata galben 10 oua Gallus vopsea pentru oua granulata violet 10 oua Gallus vopsea pentru oua granulata albastru 10 oua Gallus vopsea pentru oua granulata verde 10 oua Gallus vopsea pentru oua granulata rosu 10 oua Alex vopsea lichida verde 10 oua Alex vopsea lichida albastra 10 oua Alex vopsea lichida galbena 10 oua Alex vopsea lichida rosie 10 oua Alex vopsea lichida verde 30 oua Alex vopsea lichida albastra 30 oua Alex vopsea lichida galbena 30 oua Alex vopsea lichida rosie 30 oua Alex vopsea gelificata de oua OUL DE AUR 15 oua Alex vopsea gelificata oua PERLAT 15 oua Alex vopsea lichida de oua MAGIA CULORILOR 60 oua Alex vopsea gelificata oua SIDEF MARMORAT 100 oua Take vopsea de oua granulata rosie 12 oua Take vopsea de oua lichida rosie 12 oua Take vopsea lichida de oua si decoratiuni ZAMBILICI 20 oua Take vopsea lichida de oua si decoratiuni OUL TRADITIONAL DE ROMANIA 20 oua Take vopsea lichida de oua OUL HAIOS 20 oua Take vopsea lichida de oua rosie 30 oua Take vopsea lichida de oua NUANTE PERLATE 30 oua Take vopsea lichida pentru oua 5 culori 50 oua Take vopsea gelificata de oua sidefate 4 culori PEARL Take vopsea lichida de oua 4 culori 60 oua Take vopsea gelificata de oua SIDEF MARMORAT 60 culori Take vopsea de oua pentru 120 oua. Oua & Accesorii Take vopsea de oua pentru 120 oua. Kit & Accesorii Take vopsea granulata de oua din coloranti naturali Atifco vopsea granulata de oua rosie 10 oua Atifco vopsea gel de oua cu sidef argintiu 40 oua Atifco vopsea gel de oua cu sidef auriu 40 oua Atifco vopsea gel perlata pentru oua 50 oua Atifco vopsea lichida pentru oua 50 oua Heitmann vopsea pentru oua Luciu argintiu Heitmann vopsea pentru oua Luciu de aur Heitmann vopsea pentru oua Ou sclipitor Heitmann vopsea pentru oua Culori puternice Heimann Culori pentru vopsit la rece oua de Paste Heimann vopsea de oua 5 culori Omnicolor vopsea de oua galben 15 oua Omnicolor vopsea de oua albastru 15 oua Ca urmare a centralizării și analizării informațiilor ce se regăsesc pe etichetele produselor au rezultat : Din punctul de vedere al aditivilor alimentari regăsiți în vopseaua de ouă: 98,36% din produse au în compoziție E-uri (aditivi alimentari) Numericul de aditivi alimentari variază între 0 – 11: 11,48% din produse au în compoziție 11 E-uri 9,84% din produse au în compoziție 10 E-uri 16,39% din produse au în compoziție 9 E-uri 11,48% din produse au în compoziție 8 E-uri 1,64% din produse au în compoziție 7 E-uri 14,75% din produse au în compoziție 6 E-uri 1,64% din produse au în compoziție 5 E-uri 13,11% din produse au în compoziție 4 E-uri 3,28% din produse au în compoziție 3 E-uri 9,84% din produse au în compoziție 2 E-uri 4,92% din produse au în compoziție 1 aditiv alimentar 1,64% din produse nu au în compoziție E-uri Din punctul de vedere al produselor ce conțin aditivi alimentari regăsiți frecvent situația se prezintă astfel: 65,57% dintre produsele studiate au avut în componență acid lactic (E270); 63,93% dintre produsele studiate au avut în componență azorubina (E122); 54,10% dintre produsele studiate au avut în componență benzoat de sodiu (E211); Click AICI pentru a consulta tabelul cu aditivii alimentari din produsele tip vopsea de ouă. Din punctul de vedere al gramajului și al capacității de vopsire Produsele studiate s-au găsit sub formă de vopsea lichidă, vopsea praf sau gel, iar cantitățile au fost cuprinse între 5g și 25g. Capacitatea de vopsire a fost cuprinsă între 10 și 120 de ouă. În urma centralizării datelor, s-a observat și în acest an o diferență foarte mică între gramaj, dar o diferență mare în ceea ce privește capacitatea de vopsire. De pildă, cu 5 g de vopsea de ouă se pot vopsi 10 ouă, în timp ce cu doar 6g vopsea de ouă se pot vopsi 30 de ouă, vopseaua fiind de la același brand. Astfel, cu o diferență de un gram, vopsim cu 200% mai multe ouă. De asemenea, există și alte branduri prin care se pot 12 ouă cu 7 grame de vopsea, respectiv 30 de ouă cu 10 grame de vopsea. Cum poți afla toate informațiile de pe etichetele produselor într-o fracțiune de secundă? 