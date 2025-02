Revenire în Superligă

Eric Bicfalvi a ajuns la un acord cu Oțelul Galați

transferul mijlocașului careian este intermediat de impresarul FIFA sătmărean, Rareș Pop

Careianul Eric Bicfalvi (37 de ani) revine în Superligă! Mijlocașul ofensiv a ajuns la un acord de principiu cu Oțelul Galați și se pare că va semna miercuri contractul cu noua echipă. Fotbalistul a purtat discuții în această iarnă și cu Dinamo, dar cele două părți n-au ajuns la un consens.

De remarcat că transferul lui Bicfalvi e intermediat de impresarul FIFA sătmărean, Rareș Pop.

”Ne aflăm în discuții avansate cu Oțelul Galați pentru transferul lui Eric Bicfalvi, În principiu ăn aceste zile se va concretiza transferul . Pot să spun doar că a contat foarte mult că Eric și-a dorit foarte mult să mai joace și în același timp să fie mai aproape de casă și familia să fie cu el în țară. E foarte motivat și e pregătit de noua provocare. Am avut o convorbire cu antrenorul Ovidiu Burcă și eu cred că Eric va fi un plus pentru ei atât în joc cât și în vestiar. E adevărat că au fost discuții și cu Dinamo dar nu s-au concretizat.” Ne-a spus impresarul Rareș Pop care a recunoscut că a ajuns să lucreze cu Bicfalvi datorită prieteniei cu Florin Gardoș.

”Gardoș mi-a făcut legătura cu Eric și mă bucur că pot și sper să i fiu de folos în calitate de impresar” ne-a mai mărturisit Rareș Pop.

Bicfalvi a evoluat în ultimele sezoane pentru Ural, formație din Rusia, iar acum se întoarce în România după o pauză de 9 ani. A fost dorit inclusiv de Dinamo, ultima echipă pentru care a evoluat în țară, însă nu s-a ajuns la un acord.

De ce n-a ajuns la Dinamo: „Vorbisem cu domnul Burcă”

Deși a existat varianta unui transfer la Dinamo, negocierile cu Bicfalvi nu s-au concretizat, iar această opțiune nu mai este de actualitate. Fotbalistul a purtat discuții cu Ovidiu Burcă, antrenorul celor de la Oțelul Galați, fiind convins de proiectul propus.

„M-am hotărât să plec din Rusia şi mă tentează o revenire în Liga 1. Ar fi în curs să semnez aici şi sper să fie ok. A fost varianta Dinamo, a picat, nu mai e actuală. Au fost discuţii şi am vorbit cu antrenorul care m-a convins să merg acolo. Pentru mine este important să joc fotbal de plăcere, mai am câţiva ani de jucat şi vreau să mă bucur de ei. Nu este nimic oficial, dar vorbisem cu domnul Burcă, mi-a plăcut ce mi-a spus şi cred că merg acolo. Nu vreau să regret că m-am retras mai devreme decât trebuia. Eu sunt în România şi toată lumea este aici: familia, cei dragi. Am jucat mulţi ani în Rusia, îmi face plăcere să mă întorc. Aştept să intru în circuit, mi-e dor de antrenamente şi sper să facem rezultate bune. Sunt convins că este un colectiv bun şi ca filozofie de joc se pliază pe ceea ce vreau”, a declarat Bicfalvi, pentru fanatik.ro.

Cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 300.000 de euro, Bicfalvi a bifat ultimul meci oficial pe 4 noiembrie, într-un Ural – Rodina Moscow 0-0, în divizia secundă din Rusia.

Va concura pe post la Oțelul Galați cu Samy Bourard, însă românul poate evolua pe mai multe poziții în atac.