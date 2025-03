Talna dă lovitura și bate campioana la ea acasă!

Liga a 4-a ELITE: Oașul Negrești Oaș- Talna Orașu Nou 0-2 ( 0-0)

– Unirea Tășnad egalează liderul după succesul de la Carei

Derby-ul Țării Oașului s-a jucat duminică după amiază la Negrești Oaș. Pe o ploaie măruntă și un teren moale campioana Oașul Negrești Oaș și vicecampioana din Liga a 4-a elite, Talna Orașu Nou au oferit o partidă echilibrată , cu o primă repriză fără goluri dar cu situații de poartă de ambele părți.

Talna a jucat inteligent și în partea secundă a așteptat greșeala gazdelor. Gazdele au forțat dar s-au văzut taxate după eroarea din minutul 65. După o minge pierdută ușor la mijlocul terenului, oaspeții recuperează și pornesc pe un contraatac în bandă cu o centrare puternică , mingea îl depășește pe portarul Dombradi și-l lovește în piept pe Fedorca și intră în plasă…0-1 .

Oașul acuză șocul și cu cinci minute înaintea finalului, Talna înscrie golul de 0-2. Lovitură de colț executată excelent pe 8m, portarul Dombradi e din nou indecis iar Cireap profită și înscrie cu poarta goală.

„Din păcate, astăzi nu am reușit să câștigăm acest joc. Ne-am dorit să începem bine acest retur, dar oaspeții au fost mai oportuniști. Am controlat jocul, însă nu am pus mari probleme adversarului. Am avut câteva situații bune de a marca, dar nu ne-a intrat nimic az. Nu am avut prospețimea dorită pentru acest meci. Ei și-au dorit mai mult această victorie și au obținut-o!

Mergem înainte, trebuie să recuperăm punctele la următorul meci!” a declarat imediat după meci antrenorul Oașului, Vasile Pop.

De partea cealaltă, Nelu Donca, tehnicianul celor de la Talna și-a felicitat jucătorii după acest succes în derby.

Etapa viitoare Oașul joacă în deplasare la Ştiința Beltiug în vreme ce Talna Orașu Nou va întâlni Recolta Dorolț.

” Am jucat foarte bine tactic cu trei ocazii mari în prima repriză. De asemenea am făcut și o repriză secundă excelentă și am câștigat pe merit. Am câștigat pe un teren greu. Îi felicit pe băieți mai ales că veneam după acea înfrângere din restanța cu Turul Micula. Duminică avem meci greu cu Dorolț unul pe care trebuie să-l câștigam pentru a fi sigur în play off.” Ne-a spus Nelu Donca.

Oașul 1969: Dombradi – Surd, Urs (cpt.), Iancău, Holz, Contra, Mărieș, Negreanu, Lazăr, Mihoc. Rezerve: Ghiriti, Bacanu, Huszti, Homorozan, Poptile, Bodea, V. Pop, Goja.

Antrenor: V. Pop.

Talna : Miclea, Berindea, Stef, Demian (cpt), Aspru, Buciuta, Dobrai, Costea, Fedorca, Palinceac, Kovacs. Antrenor: Donca Ioan

Rezultate Liga a 4-a Elite

CSM Olimpia II – Ştiinţa Beltiug 5-5

Oaşul 1969 – Talna Oraşu Nou 0-2

Turul Micula – Fortuna Căpleni 10-1

Victoria Carei- Unirea Tășnad 0-2

Recolta Dorolț- ACS Botiz 6-0

Clasament

1.Oașul Negrești 30p (12 jocuri), 2.Unirea Tășnad 30p (12), 3.Talna Orașu Nou 25p (11)….