Liga a 3-a: SCM Zalău- CSM Olimpia Satu Mare 2-0 (0-0)

Prima înfrângere din acest an, una ce redeschide lupta pentru locul 2

– Sătmărenii obligați să câștige ultimele două meciuri pentru a fi siguri de calificarea la barajul de promovare

Echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare și-a complicat situația înaintea ultimelor două etape din play-off, după ce a suferit prima înfrângere a anului, 2–0 pe terenul formației SCM Zalău, în etapa a 7-a al play-off-ului Ligii a 3-a.

Echipa noastră a început bine prima repriză, Viorel Chinde cu câteva mingi trimise pe lângă țintă și Mamourou Sanogo care a ratat în momente decisive în fața porții apărate de Albert Cimpoieșu au fost cei mai activi jucători din atacul nostru.

De cealaltă parte, Alexandru Maxim a avut două intervenții salvatoare, iar la pauză scorul a fost 0–0.

După reluare însă, gazdele conștiente că o remiză albă îi scoate definitiv din ecuația promovării au intrat mai hotărâte și au pus presiune constantă pe poarta sătmăreană.

În minutul 59, Liviu Antal a înscris cu o lovitură de cap la colțul lung după o centrare de pe dreapta (1–0), iar în minutul 83, Sebastian Culda a pătruns pe dreapta și a finalizat cu un șut plasat, stabilind scorul final (2–0).

Această înfrângere pune capăt unei serii de nouă meciuri fără eșec pentru CSM Olimpia, care totuși își menține locul 2 în seria 10, cu un avans de două puncte.

În ultimele două etape, echipa va juca vineri la Sântandrei și apoi acasă cu Minaur Baia Mare, meciuri în care victoria este obligatorie pentru a putea disputa barajul de promovare în Liga 2.

Cu mențiunea că SCM Zalău care joacă etapa viitoare la Minaur Baia Mare, are nevoie de victorie. Iar maramureșenii au demonstrat o formă excelentă în acest an și sunt deja câștigătorii seriei a 10-a.

Alexandru Botos (Piri), antrenor secund:

„Această înfrângere este dureroasă, dar după ceea ce am arătat în repriza a doua, poate că nu am meritat mai mult.

În prima parte am avut ocazii, însă nu le-am fructificat. Ce s-a întâmplat în repriza a doua e de neînțeles pentru mine.

Această înfrângere ne obligă să câștigăm ultimele două meciuri. Ne vom pregăti în consecință.”

LIGA 3, SERIA 10, PLAY OFF, ETAPA 7

SCM Zalău – CSM Olimpia Satu Mare 2–0 (0–0)

Marcatori: Liviu Antal (‘59), Sebastian Culda (‘81)

SCM Zalău: SCM Zalău: Alberto Cimpoieșu – Ovidiu Meșter, Alexandru Fărăgău, Alexandru Negrean, Răzvan Matiș, Alexandru Zaharia, Liviu Antal, Gabriel Vașvari (cpt.), Samuel Zimța, Cătălin Stoica și Alexandru Sabău. Rezerve: Vlad Fărcășan, Alexandru Cherecheș, Ionuț Sălăjan, Nagy Luca, Stefan Nikolic, Marius Codreanu, David Poptean și Mihai Țipac. Antrenor: Flavius Sabău

CSM Olimpia: Alexandru Maxim – Mario Aioanei, Paul Copaci, Mohamed Diomande, Cătălin Oanea, Samuel Șanta (‘75 Dorian Toderan), Tudor Lucaci, Vadim Calugher (‘72 Alexandru Pop), Viorel Chinde (‘72 Robert Mustacă), Alin Văsălie (‘64 Zsiga Ervin), Mamourou Sanogo (‘64 Gheorghe Gondiu).

Care e situația în seria a 9-a?

Seria a 10-a mereu a jucat baraj cu echipele din seria a 9-a. Minaur Baia Mare are asigurată prima poziție a clasamentului și va juca semifinala cu echipa c eva termina pe 2 în seria a 9-a. CSM Olimpia Satu Mare în cazul fericit în care încheie play off-ul pe doi va întâlni câștigătoarea seriei a 9-a.

Interesentă e lupta pentru șefia seriei între Poli Timișoara și Minerul Lupeni. Timișorenii au cedat neașteptat acasă în fața vecinilor de la Ghiroda și Giarmata Vii în vreme ce Minerul Lupeni a egalat, specialitatea casei, din penalty și în prelungiri în partida cu Pecica. De remarcat cheful de fotbal arătat de PGhiroda și pecica, echipe care nu mai au șanse de a ajunge la baraj dar care caută la fiecare meci să-și încurce adversarele de pe primele două locuri.

Etapa viitoare, sâmbătă e programat derby-ul Poli Timișoara-Minerul Lupeni, joc c eva decide în mare măsură ordinea finală în clasamentul seriei a 9-a.

Etapa 7: Timișoara – Ghiroda și Giarmata Vii: 0-1; Lupeni – Pecica: 3-3

1. Politehnica Timișoara – 47p (10-5); 2. Minerul Lupeni – 45p (16-7); 3. CSC Ghiroda și Giarmata Vii – 39p (6-15); 4. Progresul Pecica – 36p (7-10)