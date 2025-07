Adrian Rus e dorit de o fostă câștigătoare a Cupei Cupelor

Italia

-Conform presei italiene, fundașul sătmărean ar putea trece de la Pisa la Sampdoria

Fundașul sătmărean al naționalei României, Adrian Rus (29 de ani), are șanse foarte mari să schimbe echipa în această vară, deși doar ce a promovat în Serie A alături de Pisa.

Presa italiană anunță că directorul sportiv al celor de la Sampdoria, Andrea Mancini, negociază intens în aceste zile cu internaționalul român Adrian Rus, legitimat la Pisa.

Adi Rus este văzut drept un jucător foarte important pentru Massimo Donati pentru sezonul viitor, unul pe care genovezii îl vor mai liniștit decât stagiunea precedentă, când au evitat retrogradarea în Serie C într-un mod miraculos.

Italienii anunță că prețul de transfer al lui Adrian Rus nu este unul foarte mare, semn că Pisa nu îl consideră o piesă indispensabilă pentru următorul sezon de Serie A.

”Adrian Rus este un fundaș central experimentat, cu prezențe în mai multe ligi și, cel mai important, cu o promovare recentă în Serie A cu Pisa. Calitățile sale fizice și soliditatea defensivă îl fac o achiziție atractivă pentru apărarea lui Blucerchiati. Oportunitatea de a achiziționa un jucător de caracteristicile sale la un preț scăzut este un factor care avantajează tranzacția, în conformitate cu politica de sustenabilitate economică a Sampdoriei”, au notat jurnaliștii de la sampnews24.com.

”O eventuală venire a lui Rus ar întări compartimentul defensiv, oferindu-i antrenorului Massimo Donati o opțiune în plus pentru o linie de trei sau patru fundași. Conducerea Sampdoriei, cu CEO-ul pe zona de fotbal Jesper Fredberg și directorul sportiv Andrea Mancini, încearcă să construiască un lot echilibrat, combinând experiența unor jucători precum Rus cu integrarea tinerelor talente.” a mai scris www.sampnews24.com .

Legat de un eventual transfer la Sampdoria, fundașul Adrian Rus ne-a declarat că ”tocmai ce am citit și eu știrea. Eu nu știu nimic. Eu am fost cu Pisa în cantonamentul de la Valle d’Aosta și am avut mici probleme medicale la coapsă și am ratat ultimul amical, cu Pro Vercelli ” ne-a spus Adi Rus

Evoluția lui Adi Rus la Pisa

25 de meciuri și două goluri a adunat Adrian Rus la Pisa, în stagiunea precedentă, în Serie B.

Adrian Rus s-a transferat la Pisa în vara lui 2022, de la Fehervar, în schimbul a 1.000.000 de euro. Aproximativ aceeași sumă pentru care s-ar putea produce despărțirea în aceste săptămâni.

În sezonul 2023/2024, Adrian Rus a fost trimis sub formă de împrumut la Pafos, în Cipru.

Sampdoria a rămas în Serie B

Sampdoria, finalistă de Liga Campionilor în urmă cu mai bine de 30 de ani (Barcelona – Sampdoria 1-0 după prelungiri, în sezonul 1991/1992), a avut parte de un sezon 2024/2025 infernal.

Pe teren, echipa a fost retrogradată în Serie C. Doar sancțiunea de opt puncte administrată celor de la Brescia a readus-o din nou în joc, printr-o confruntare de baraj, tur și retur. Sampdoria a trecut de Salernitana cu 5-0 la general (2-0 în tur și 3-0 la masa verde în retur) și a rămas în cea de-a doua ligă a fotbalului italian.

Aminitim că Sampdoria a câștigat Cupa Cupelor în sezonul 1989-1990 după o finală , 2-0 cu Anderlecht. În semifinale, Sampdoria cu Vialli și Mancini pe teren, elimina pe Dinamo București 0-0 și 1-1.