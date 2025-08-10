Amical: Recolta Dorolț- Someșul Odoreu 2-1 ( 0-1)

Fotbal județean

Recolta Dorolț și Someșul Odoreu s-au întâlnit sâmbătă într-o partidă de verificare. Cele două echipe din Liga a 4-a elite au evoluat sâmbătă la Dorolț și au oferit un joc cu un ritm bun, în ciuda vremii călduroase.

Echipa din Odoreu a dominat prima parte și a condus cu 1-0 prin reușita lui Morhan Norand. În partea a doua gazdele au echilibrat și s-au impus abia pe final prin reușitele lui Meșter Nandor și Raul Raț.

Antrenorul celor de la Recolta Dorolț, Sorin Marian ne-a declarat că în jocul de sâmbătă s-a simțit lipsa a opt jucători din lot, unii dintre ei plecați în vacanță alții cu probleme medicale.

”Suntem în a doua săptămâna de pregătire cu echipa. Facem două antrenamente pe săptămână și încheiem ciclul săptămânal cu meciuri de pregătire. Urmează sa jucăm cu Carei pe data de 15 august apoi cu Orașul Nou pe 24 august și cu Sportul Botiz în 31 august” ne-a spus Sorin Marian.

”A fost un meci bun pe care consider că l-am controlat în mare parte. Un rezultat de egalitate era mai corect dar acum în amicale nu e important scorul. Ne-au lipsit patru jucători și sunt convins că atunci când vom avea lotul complet vom arăta și mai bine .Mai jucăm cu Botiz și Micula ” ne-a spus antrenorul Lucian Robotin.

Recolta Dorolț- Barakonyi A- Mezei, Mester N. Mester S. Pintye N. Varga A.- Lakatos T.- Varga C.- Gulya R. Varga S.- Raț Raul.

Au mai intrat: Cristian, Roberto, Laver Beniamin , Cătălin Patrick.

Absențe: Sugar Alex, Vincze L, Vincze D., Ritli Raul, Kovács David, Aspru Răzvan , Boros M.

Aranyos Zs.

Someșul Odoreu: David Puskas – Cristhian Flores , Barazsu Donnovan, Morris Tsuma , James Purcell , Angelo Simon , Turbuț Darius , Wallace Darius , Chis Patrik , Gage Kruker, Kerekes Patrick .

Au mai intrat : Carlos Madrid , Mike Martin , Morand Norhan, Robert Chifor , Noah Yohannes și Cristian Ardelean.