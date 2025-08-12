Aur și podiumuri pentru atleții sătmăreni la Naționalele de probe combinate

Atletism

– Lorena Marinaș a revenit în circuit după o pauză de 15 ani

și a terminat pe opt la senioare

Atleții din Satu Mare au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Național de probe combinate – decatlon (masculin) și heptatlon (feminin), competiție desfășurată în 9-10 iulie pe Stadionul „Lia Manoliu” din București. Evenimentul a reunit sportivi din categoriile seniori, tineret și juniori.

La seniori, Kurti Kristof (LPS-CS Satu Mare, antrenor Macarie Horea) a dominat întrecerea, cucerind aurul atât la seniori, cât și la tineret, cu un total de 5.823 puncte. Tot în această probă, Leordean Luca (CS Satu Mare, antrenor Achim Radu) a obținut bronzul la seniori și argintul la tineret, cu 5.447 puncte, iar Corondan Gheorghe (CS Satu Mare, antrenor Achim Radu) s-a clasat pe locul 5, acumulând 4.417 puncte.

La senioare, Lorena Marinaș (CS Satu Mare) a revenit în circuit după o pauză îndelungată de…15 ani a ocupat locul 8, cu 2.971 puncte. Un moment emoționant atât pentru Lorena cât și pentru antrenorii ei.

În competiția juniorilor U20, Varga Richard (LPS-CS Satu Mare, antrenor Macarie Horea) a obținut medalia de bronz, cu 4.610 puncte, iar colegul său Morar Bogdan s-a clasat pe locul 5, cu 4.295 puncte.

Rezultatele confirmă forma excelentă a sportivilor sătmăreni, pregătiți de antrenorii Macarie Horea și Achim Radu, care continuă să aducă medalii importante și să mențină Satu Mare pe harta atletismului românesc de performanță.