Campionatul de Rally Sprint 2025 – Etapa 4 pe circuitul Dakar Ring din Ungaria: O aniversare de 20 de ani cu succes și adrenalină intensă

A patra etapă din Campionatul de Rally Sprint ACR 2025, parte din ediția jubiliară a XX-a, s-a

desfășurat cu mare succes pe prestigiosul circuit internațional Dakar Ring, situat în Hajdúhadház,

Ungaria, la 16 august 2025. Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv Auto-Karting Rider’s

Satu Mare și ACR Sucursala Satu Mare și a marcat o premieră importantă în istoria competiției.

Circuitul Dakar Ring, aflat la doar 12 kilometri de Debrecen, a oferit o provocare tehnică și

spectaculoasă tuturor celor 42 de concurenți înscriși, dintre care 25 au participat în grupele

OPEN, aliniind astfel 150 de starturi pe durata manșelor. Traseul, cu viraje strânse și porțiuni

rapide pe asfalt de calitate superioară, a fost o experiență nouă, testând talentul și strategia

piloților veniți din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, dar

și din Iași.

Aceasta etapă a fost caracterizată nu doar prin intensitate și spectacol, ci și prin siguranță

exemplară. Organizatorii au gestionat cu rigurozitate toate aspectele de securitate, astfel că nu au

fost înregistrate incidente sau accidente pe parcursul competiției. Atmosfera plină de bucurie,

pasiune și profesionalism s-a reflectat în entuziasmul concurenților, susținătorilor și părinților

prezenți.

„Introducerea circuitului Dakar Ring în calendarul Campionatului de Rally Sprint aduce un plus

de diversitate și profesionalism, oferind piloților noștri o platformă internațională modernă pentru

a-și demonstra abilitățile pe un traseu tehnic complet diferit,” au declarat organizatorii. Ei au

subliniat că această etapă a încurajat schimbul de experiență între participanții din România și

Ungaria și a contribuit la consolidarea prestigiului Campionatului.

Campionatul de Rally Sprint 2025, deschis tuturor tipurilor de autoturisme și nivelurilor de

experiență, inclusiv femeilor pilot și juniorilor, continuă să fie o competiție inclusivă, cu spirit de

motorsport de familie. Ediția jubiliară a 20 de ani întărește angajamentul față de pasiunea pentru

automobilism sportiv.

Pentru a retrăi momentele vibrante din cadrul etapei de la Dakar Ring, vă invităm să urmăriți

galeria foto realizată de WST Photography, unde vor fi publicate numeroase imagini și surprize

pregătite de organizatori.

Campionatul de Rally Sprint ediția 2025 este compus din șase etape în diferite locații.

Urmatoarea etapa se va desfasura in centrul nou din Municipiul Satu Mare in luna octombrie iar

ultima etapa se va desfășura pe Poligonul ACR din Satu Mare in luna noiembrie și va fi o etapa

denumită “Bonus” unde se vor împărți puncte dublate față de celelalte etape!

Rezultatele le gasiti pe site-ul : https://csakriders.ro/rezultate-online/

Peste 800 de poze aici: https://www.facebook.com/WSTPhotographySM/photos_by