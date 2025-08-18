Cristian Gațu revine la Carei

Handbal

– Fostul președinte al Federației Române de Handbal și-a anunțat prezența

la cea de a 13 -a ediție a Memorialului ”Mircea Dohan”

Asociația Club Sportiv Mircea Dohan, în parteneriat cu Asociația Club Sportiv Team Cristian Gațu, organizează în perioada 27–29 august 2025 cea de-a XIII-a ediție a Memorialului Mircea Dohan.

Evenimentul va cuprinde:

-Un turneu de baby handbal și minihandbal (fete născute între anii 2017-2018 și 2015-2016);

-Un turneu internațional de handbal pentru juniori și junioare III (sportivi născuți între anii 2011–2012).

Competiția se desfășoară sub egida Federației Române de Handbal, reunind tineri talentați și pasiunea pentru acest sport care l-a definit pe regretatul Mircea Dohan.

Deschiderea oficială va avea loc JOI, 28 august 2025, de la ora 10:00, la Sala de Sport a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” din Carei. Iar printre primii invitați ce au confirmat prezența se numără fostul președinte al Federației Române de Handbal, Cristian Gațu.