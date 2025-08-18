CSM Olimpia Satu Mare, marți la prânz, în urne la tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României

FRF

– Echipa sătmăreană ar putea întâlni o formație din Superligă

Marți, 19 august, cu începere de la ora 12:00, la Casa Fotbalului va avea loc tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României Betano, ediția 2025-2026.

Iar în urne se va afla , în premieră, și CSM Olimpia Satu Mare. Echipa noastră s-a calificat în această fază a competiției după ce a trecut, în prelungiri, de CSM Sighet, scor 4-3.

În această fază a competiției vor evolua:

21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;

3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București;

4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani;

2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeș, AFK Csikszereda;

2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus București, Unirea Slobozia

Cele 8 echipe din prima ligă care vor evolua în această fază a Cupei României Betano vor fi în urna A, iar celelalte 24 vor fi în urna B. La tragerea la sorți, echipele din urna A vor fi grupate cu echipele din urna B (8 jocuri), urmând ca restul de 16 echipe din urna B să fie grupate între ele (8 jocuri).

Urna A: ACS Petrolul 52, Farul Constanța, UTA Arad, AFC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, Campionii FC Argeș, AFK Csikszereda

Urna B: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București, FC Voluntari, ACS FC Corvinul, CSM Slatina, Ceahlăul Piatra Neamț, Metalul Buzău, FC Bihor Oradea, CS Afumați, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, AFC Câmpulung-Muscel 2022, CS Gloria Bistrița, CS Dinamo București, CSM Olimpia Satu Mare, Sporting Liești, CSM Unirea Alba Iulia, CSO Băicoi, SSU Politehnica Timișoara, Sănătatea Servicii-Publice, Vulturii Fărcășești, Agricola Borcea, Șoimii Gura Humorului

În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării.

Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.

Evenimentul va fi transmis în direct pe Facebook Cupa României Betano și pe YouTube FRF TV.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.