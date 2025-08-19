CSM Olimpia Satu Mare va juca cu Slatina lui Claudiu Niculescu în playoff-ul Cupei României

FRF

Partida se va juca miercuri, 27 august, la Satu Mare

Federația Română de Fotbal a stabilit marți, prin tragere la sorți, confruntările din playoff-ul Cupei României Betano. Moment istoric pentru fotbalul sătmărean: pentru prima dată o echipă din județ ajunge în această fază a competiției, iar CSM Olimpia Satu Mare va evolua pe teren propriu, pe stadionul Olimpia–Daniel Prodan, împotriva formației CSM Slatina.

Echipa din Slatina a intrat în competiție în turul precedent, unde s-a impus categoric, scor 4–1, pe terenul celor de la ACS Oltul Curtișoara. CSM Slatina este din 2022 participantă constantă în eșalonul secund, unde a încheiat de fiecare dată în jumătatea inferioară a clasamentului. În acest sezon a debutat cu o remiză acasă contra formației din Bistrița, a pierdut apoi cu 1–0 la Voluntari, iar în ultima etapă a cedat pe teren propriu, 3–2, în fața echipei din Buzău. În prezent ocupă locul 18 în Liga a 2-a.

Conform regulamentului, în playoff-ul Cupei României participă 32 de echipe: 24 calificate din turul anterior și 8 din prima ligă. În cazul în care un meci este televizat în direct și programat seara, iar clubul organizator nu dispune de instalație de nocturnă, partida va fi mutată pe cel mai apropiat stadion care îndeplinește condițiile de desfășurare și televiziune.

Dacă după 90 de minute scorul este egal, se vor juca prelungiri, iar dacă egalitatea persistă, calificarea se va decide la lovituri de departajare de la 11 metri. Partidele din play-off sunt programate în principiu pe 27 august, de la ora 17:30, însă meciurile televizate pot avea alte ore de start.

Echipa câștigătoare se califică în faza grupelor, a cărei primă etapă se va disputa pe 29 octombrie.

CUPA ROMÂNIEI BETANO, PLAY-OFF

27 august 2025, ora 17:30, Satu Mare, Stadionul Olimpia–Daniel Prodan

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina