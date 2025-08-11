Eveniment

Festivalul international de șah a ajuns la a XII-a ediție

Două competiții internaționale de elită au început luni după amiază la Sala Forumului Democrat German- Casa Schwab

Satu Mare găzduiește, în perioada 11–17 august 2025, Ediția a XII-a a Festivalului Internațional de Șah, eveniment care aduce la masa de joc sportivi de top din România, Ungaria, Franța și India. Deschiderea oficială a avut loc luni, 11 august, la Sala Forumului Democrat German, iar primele mutări s-au făcut deja în două turnee de mare prestigiu:

– Turneul GM „Round Robin” – Memorialul Iuliu Szabo, competiție închisă pentru obținerea normei de Mare Maestru Internațional. La start se află nume sonore precum GM Andrei Istrătescu (ROU), GM Miklós Galyas (HUN), GM Marius Manolache (ROU), IM Bence Pribelszky (HUN), FM David Lacan Rus (FRA) și FM Bendeguz Bodrogi (HUN).

– Turneul IM „Round Robin” – Memorialul Vasile Marian, competiție închisă pentru obținerea normei de Maestru Internațional, reunește participanți de marcă: FM Papp Levente, FM Stanciu Alexandru-Ovidiu, FM Șachilaru Alexandru, FM Crăciun Sasha-Matei, IM Srinath Rao S.V., GM Okhotnik Vladimir, Szegedy Mátyás, Dodoi Matei-Teodor, IM Mészáros András și WIM Coșman Andreea-Marioara.

Programul competiției cuprinde câte o rundă zilnic, cu excepția zilei de 16 august, când vor avea loc două runde, iar finala se va disputa în 17 august.

În plus, joi, 14 august, se va da startul la Turneul C – Memorialul Dan Francisc, o competiție open la care sunt așteptați peste 130 de participanți din 6 țări, confirmând atractivitatea internațională a festivalului.

Partidele din turneele principale pot fi urmărite în timp real pe platforma chess.com, atrăgând atenția iubitorilor de șah din întreaga lume.

Festivalul este organizat și susținut de Primăria Satu Mare, prin CSM Olimpia Satu Mare și programul „Șah în școală”.