Hai la stadion! Primul meci “acasă” în eșalonul doi pentru CSM Olimpia!

Liga a 2-a: CSM Olimpia Satu Mare- FC Bihor Oradea, vineri ora 17

– Partida poate fi urmărită și pe Digisport 1 și Primasport 1

Fotbalul de ligă secundă revine în forță la Satu Mare, după o pauză de aproape opt ani. Vineri, 8 august, cu începere de la ora 17:00, CSM Olimpia Satu Mare primește vizita formației FC Bihor Oradea, pe Stadionul „Olimpia – Daniel Prodan”, într-un meci contând pentru etapa a doua a sezonului regulat din Liga 2 Casa Pariurilor.

Partida, una cu miză și încărcătură regională, va fi transmisă în direct de posturile Digi Sport și Prima Sport.

Revanșă pentru Oradea, test important pentru Satu Mare

Cele două echipe s-au întâlnit recent, într-un amical disputat la Oradea, încheiat cu victoria sătmărenilor, scor 1-0 prin golul marcat de veteranul Ervin Zsiga. Confruntarea de vineri este așadar un bun prilej de revanșă pentru formația pregătită de Erik Lincar, care a început campionatul cu o victorie muncită pe teren propriu, 1-0 cu CSC 1599 Șelimbăr.Într-un meci în care mijlocașul sătmărean, Angelo Cocian a semnat reușita de trei puncte. Iar un alt sătmărean, care a evoluat și la CSM Olimpia, Luca Tincău a intrat pe final la FC Bihor.

De cealaltă parte, CSM Olimpia a pierdut la limită în deplasarea de la CSM Reșița, 1-2, însă prestația echipei a fost apreciată, golul decisiv venind târziu, în minutul 82, din penalty. Moralul echipei este însă bun, mai ales după victoria categorică din Cupa României, scor 10-0 în fața celor de la Lotus Băile Felix, chiar dacă adversara a aliniat o echipă formată preponderent din juniori.

Declarații optimiste înainte de meci

Antrenorul Olimpiei, Alexandru Botoș, este încrezător în potențialul elevilor săi:

„Trebuie să câștigăm. Vineri luptăm pentru cele trei puncte. Consider că meciul de la Reșița a fost o lecție utilă, iar greșelile comise acolo nu se vor repeta. Băieții s-au pregătit într-o atmosferă bună și simt că sunt pe deplin pregătiți pentru confruntarea de vineri.”

De partea cealaltă, mijlocașul sătmărean de la FC Bihor, Angelo Cocian a declarat pentru Gazeta de Nord Vest: ”Despre meciul cu CSM Olimpia Satu Mare, ne așteaptă un meci greu, cred că anul acesta este cel mai echilibrat campionat din ultimii ani și fiecare meci trebuie tratat cu seriozitate, noi mergem la fiecare meci la victorie, indiferent cu cine jucăm, vrem să ne impunem jocul si cred că de la meci la meci vom arata si mai bine” ne-a mai spus Angelo Cocian cel care a debutat în Liga a 2-a la Olimpia Satu Mare în sezonul 2016-2017 pe vremea când echipa sătmăreană era antrenată de Bogdan Andone.

Suporterii orădeni, așteptați la Satu Mare

Pentru a-și susține echipa favorită, clubul FC Bihor organizează o deplasare cu autocarul pentru suporterii din Oradea. Plecarea este programată vineri, 8 august, la ora 14:00, de la Stadionul „Iuliu Bodola”, iar întoarcerea va avea loc imediat după finalul partidei.

Costul unui bilet de acces este de 20 de lei, iar achiziția se face direct de la stadionul Olimpia – Daniel Prodan. Locurile pentru deplasare sunt limitate, iar participarea minorilor este permisă doar cu însoțitor sau acord scris din partea părinților.

La rândul lor, suporterii celor de la CSM Olimpia se mobilizează înaintea debutului în Liga a 2-a. Au fost vândute peste 200 de abonamente iar biletele se pot achiziționa online și înaintea jocului, în format fizic de la stadion.

”Vineri jucăm primul meci de pe teren propriu din acest sezon contra F.C. Bihor Oradea. Fluierul de start se dă la ora 𝟏𝟕:𝟎𝟎, iar partida va putea fi urmărită în direct pe 𝐃𝐈𝐆𝐈 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭.

Totuși, locul nostru e în tribune, nu în fața televizorului! Vă așteptăm în număr cât mai mare pe stadion, să fim alături de echipă și să luptăm împreună pentru victorie!” e mesajul conducerii CSM Olimpia pe pagina oficială de facebook a clubului.

Informații importante pentru spectatori

Pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, strada Arenei va fi închisă circulației auto vineri, începând cu ora 15:00. Porțile stadionului se vor deschide pentru public la ora 15:30.

Tabelă nouă la stadion!

Joi de bună dimineața au fost efectuate ultimele lucrări de modernizare la stadionul ”Olimpia -Daniel Prodan”. Au fost efectuate testele la noua instalație de sunte, s-au verificat camerele de supraveghere și camera de monitorizare și au fost montate ultimele scaune pe tribună.

Noutatea pentru suporteri o va reprezenta noua tabelă electronică de marcaj. Aceasta a fost instalată în zona ”potcoavei” cu bună vizibilitate pentru toți spectatorii de la Tribuna I și de la ”Oficială”.

Date oficiale ale partidei

LIGA 2 Casa Pariurilor – Etapa 2

Vineri, 8 august, ora 17:00

Stadion: Olimpia – Daniel Prodan, Satu Mare

Meci: CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor Oradea

Brigada de arbitri:

Central: Mircea Salomir (Cluj-Napoca)

Asistenți: Claudiu Șchiopeț (Brașov), Daniel Nistor (Zlatna)

Rezervă: Raul Sebastian Bădărău (Hunedoara)

Observator arbitri: Ioan Mureșan (Timișoara)

Delegat joc: Mircea Bucur (Târgu Mureș)

Program etapa 2 Liga 2, sezon 2025-2026:

vineri, 8 august 2025, ora 17:00

CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor Oradea – Digisport 1, Primasport 1

vineri, 8 august 2025, ora 19:00

Steaua Bucureşti – Concordia Chiajna – Digisport 1, Primasport 1

sâmbătă, 9 august 2025, ora 11:00

FC Voluntari – CSM Slatina

CS Gloria Bistriţa – CS Afumați

Ceahlăul Piatra Neamț – CS Tunari

AFC Câmpulung Muscel – CS Dinamo Bucureşti

CSC Dumbrăvița – ACSM Reșița – FRF.tv

CSC Șelimbăr – AFC ASA Târgu Mureș

sâmbătă, 9 august 2025, ora 11:30

Metalul Buzău – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Digisport 1, Primasport 1

duminică, 10 august 2025, ora 12:00

Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște – Digisport 1, Primasport 1

marți, 12 august 2025, ora 18:00

FC Bacău – Politehnica Iași – Digisport 1, Primasport 1