Liga a 3-a: ASA Târgu Mureș – CSM Olimpia Satu Mare 4-0 ( 1-0)

Înfrângere dureroasă la Târgu Mureș!

– Trupa lui Alexandru Botoș rămâne fără punct după primele trei runde din eșalonul doi

CSM Olimpia Satu Mare a pierdut și al treilea meci din Liga 2. Echipa antrenată de Alexandru Botoș a fost învinsă sâmbătă la prânz, în deplasare, de ASA Târgu Mureș cu scorul de 0–4. Este al doilea meci consecutiv în campionat în care echipa noastră încasează patru goluri, 1-4 cu Bihor și acum 0-4 la ASA, iar dacă luăm în calcul și meciul de miercuri din Cupa României câștigat de ai noștri cu 4-3 la Sighet am zice că defensiva a rămas datoare. Aceasta încasând nu mai puțin de 11 goluri într-o săptămână!

Meciul de la Târgu Mureș a avut un început echilibrat cu o jumătate de oră în care CSM Olimpia a părut că reușește să controleze ostilitățile. E drept că nici n-am avut parte de ocazii clare la niciuna dintre porți în primele 30 de minute… Apoi, încet, gazdele au început să preseze și în minutul 37 după o centrare din stânga de lângă Aioanei, și o nesincronizare în defensiva noastră, Cosmin Bîrnoi a rămas liber la colțul lung și a deschis scorul (1–0).

Înainte de pauză, șutul lui Robert Mustacă a trecut puțin pe lângă, iar la începutul reprizei secunde elevii lui Alexandru Botoș au părut mai periculoși, Chinde, intrat după pauză, având o oportunitate bună de a egala.

Mureșenii au trecut la controlul partidei imediat după minutul 60 când au început să preseze poarta lui Deaky. Iar în minutul 67 s-a făcut 2-0 după o greșeală în lanț a defensivei noastre ce a culminat cu bâlbâiala portarului Deáky ce a scăpat mingea în față iar Serges Ekollo a profitat și a înscris în poarta goală din 4m. Trei minute mai târziu, Vlad Bogdan a înscris spectaculos din lovitură liberă de la 20 de metri (3–0), iar în minutul 78, după o nouă fază fixă, Cristian Măgerușan a trimis cu capul în plasă (4–0).

Gazdele nu au mai forțat, iar Olimpia nu a găsit resurse pentru marca măcar golul de onoare.

„E prea mult să primim opt goluri în ultimele două meciuri de campionat. Orice aș spune acum ar fi inutil. Vrem să muncim mai departe și să demonstrăm pe teren că merităm să fim în Liga 2” – a declarat vizibil dezamăgit antrenorul Alexandru Botoș după meci.

Următoarea partidă va avea loc duminica viitoare, de la ora 12:00, pe teren propriu, când CSM Olimpia va întâlni pe Chindia Târgoviște, în etapa a 4-a, pe stadionul „Olimpia–Daniel Prodan” din Satu Mare.Partida va fi transmisă de Digisport 1 și Prima sport 1.

LIGA 2 CASA PARIURILOR, SEZON REGULAT, ETAPA 3

ASA Târgu Mureș – CSM Olimpia Satu Mare 4–0 (1–0)

Marcatori: Cosmin Bîrnoi (37’), Serges Ekollo (67’), Vlad Bogdan (70’), Cristian Măgerușan (78’).

ASA: Rob. Geantă – Senciuc, Demeter, M. Manea, Gab. Avram (Ad. Horșia 75’) – Ekollo, Cruceru – Bîrnoi (R. Trif 46’), Vl. Bogdan (Fofana 75’), Mir. Manole (Măgerușan 55’) – Zukanovic (Cr. Ciobanu 64’). Rezerve neutilizate: Fl. Iacob – Chatziterzoglou, C-tin. Sandu, Tout. Antrenor Eusebiu Tudor

CSM Olimpia: Deáky Zsombor – Mario Aioanei, Abdoul Diomande (72’ Paul Copaci), Alexandru Sabău, Cătălin Oanea (72’ Cosmin Zamfir), Pintér Bence (46’ Vadim Calugher), Tudor Lucaci (62’ Gheorghe Gondiu), Cosmin Meșter (46’ Viorel Chinde), Mircea Donca, Robert Mustacă, Magyari Szilárd. Antrenor: Alexandru Botoș

Laszlo Sepsi a dat lovitura de start

Înainte de startul jocului, întârziat cu cinci minute, ASA Târgu Mureș i-a oferit lui Laszlo Sepsi, fost internațional român, lovitura de start simbolică a partidei. Sepsi, care ultima dată a fost președinte al echipa din Liga 3 ACS Târgu Mureș, retrasă în această vară din Liga 3 și desființată tocmai în urma acestei mutări dintre Unirea Ungheni și AFC ASA, a salutat publicul numeros venit la stadion și a primit în dat de la Adrian Pop un tricou și un fanion al trupei promovată din Liga 4 direct în Liga 2.

De remarcat emulația creată la Târgu Mureș după fuziunea dintre Unirea Ungheni și ASA. La meciul de sâmbătă au fost peste 3500 de spectatori în tribunele stadionului Trans Sil.