Molnár Rajmond, campion național; Larisa Pop a debutat cu trei medalii

Kaiac canoe-Campionatele Naționale de Masters

– Sătmărenii în top la Naționalele ce au avut loc pe lacul Bascov

Sportivii sătmăreni au demonstrat încă o dată că ambiția și pasiunea aduc rezultate remarcabile.

La Campionatul Național de kaiac-canoe Masters (peste 35 de ani), desfășurat în weekend pe lacul Bascov, sătmărenii Larisa Pop, Mircea Darida și Molnár Rajmond au urcat de cinci ori pe podium și au demonstrat că pot reveni în prim plan și la masters la sportul lor de suflet..

Cea mai mare performanță a venit în proba de K2 masculin – 200 m, unde Molnár Rajmond, alături de arădeanul Claudiu Babos, a cucerit titlul de campion național. Tot el a obținut și două medalii de argint: în proba de K4 masculin – 500 m (împreună cu Mircea Darida, Vidacs Damian și Claudiu Babos) și în K2 masculin – 500 m, alături de Vidacs Damian.

Amintim că Molnar Rajmond a început să practice kaiac-ul la CS Unio Satu Mare.

La feminin, Larisa Pop a avut un debut excelent, reușind să urce de trei ori pe podium. Sportiva sătmăreană a cucerit bronzul la K1 – 500 m, K1 – 200 m și la K2 – 200 m, alături de Elvira Nitoi de la Sportul Studențesc.

Și Mircea Darida a avut evoluții consistente, încheind de mai multe ori în apropierea podiumului, inclusiv cu al doilea cel mai bun timp la K1 – 1000 m, unde însă sistemul de handicap pe categorii de vârstă i-a răpit șansa medaliei.

Per total, bilanțul sătmărenilor a fost de o medalie de aur, două de argint și două de bronz, plus alte clasări onorabile. Rezultatele confirmă că sportivii noștri, chiar și în categoria Masters, au forța și determinarea de a se menține în elita kaiacului românesc.