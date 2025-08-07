Olimpia nu are drept de promovare

Nouă din cele douăzeci și două de echipe din actuala componență a ligii secunde din fotbalul masculin românesc nu au drept de promovare. Nu discut aici despre corectitudinea sau moralitatea acestor litere de regulament chiar dacă părerea mea personală este oleacă împărțită, adică este corectă și morală din punct de vedere strict juridic și incorectă și imorală din punct de vedere al sistemului competițional, al fenomenului sportiv. Regulamentul există și el trebuie respectat. Am folosit în această vară oportunitatea dată de vacanța dintre edițiile de campionat și am atras atenția în două rânduri că pentru ascensiunea fotbalului sătmărean ar fi fost necesară implicarea unor persoane fizice sau juridice din afara societăților de stat.

Cinci din cele nouă echipe fără drept de promovare au activat și anul trecut în Liga a II-a. Acestea sunt Steaua, Afumați, Dumbrăvița, Șelimbăr și Slatina, trei dintre ele fiind comunale. Lor li s-au adăugat noile promovate CS Dinamo, Tunari, Bistrița și Satu Mare, una singură fiind o comună. A cincea promovată, Bacăul, are drept de promovare. Nu știu dacă nu au fost doritori să preia Olimpia dar bănuiesc că parte din conducerea clubului este mulțumită de starea actuală și nu tare s-a implicat în căutarea de oportunități. Masa de susținători a echipei precis și-ar fi dorit o nouă promovare în elita fotbalului românesc.

Să revenim în prima ligă. Dacă până acum eram încântați de faptul că avem o medie de trei goluri pe meci, după această etapă am putea fi în culmea fericirii dacă ținem cont că doar într-o singură partidă nu s-au înscris cel puțin trei goluri. 16 din cele 29 de goluri au fost înscrise de către gazde, goluri cu care au obținut patru victorii și două rezultate de egalitate: Constanța – Metaloglobus 2-1 in extenso; Ploiești – Arad 1-2 precum mă așteptam; Pitești – Miercurea Ciuc 3-1 după un meci anost; Dinamo – FCSB 4-3 clou-l etapei; Sibiu – „U” 2-2 partajat; CFR – Craiova 2-3 neașteptat dar meritat, în ciuda lui Dan Petrescu; Slobozia – Galați 0-0 alb ca neaua strălucitoare; Rapid – Botoșani 2-1 și un black-out în black hole Leo Grozavu. Pentru cei care, ca și mine, au unele taine în ceea ce privește limba engleză traduc această combinație a cărei licență îmi aparține: întuneric total într-o gaură neagră.

În șase din cele opt întâlniri ale etapei a cincea oaspeții sunt mai bine clasați după cele patru etape disputate până acum. Să însemne asta că vom avea o etapă a oaspeților? Nu-i imposibil dar totuși, în trei din cele șase partide combatantele sunt vecine de clasament ceea ce diminuează o diferențiere valorică de luat în considerare, iar în cele două jocuri în care gazdele sunt mai bine clasate sunt și favorite. Asta până la proba contrarie.

Arad – Constanța (sâmbătă, ora 18,30) Derbiul etapei. Ambele echipe au obținut rezultate mult îmbunătățite față de (ne)reușitele din campionatul trecut. Ambele și-au schimbat antrenorul în cursul verii și au venit cu un suflu nou, mai tineresc în primul rând. În al doilea rând ambii vin după reușite la finele anului competițional trecut, Mihalcea salvând de la retrogradare echipa din Slobozia, iar Zicu promovând cu Metaloglobus. Un alt aspect comun al celor două echipe este restructurarea loturilor. Mulți plecați, mulți veniți, Să nu uităm și de cei promovați de la loturile de juniori ale celor două echipe, academii îngrijit susținute de patroni. Hai UTA!

Galați – Rapid (luni, ora 21,30) Meciul de închidere al etapei. La prima vedere feroviarii au o nouă partidă ușoară în acest început de campionat. Poate că da, poate că nu. Depinde cum vor aborda cele două garnituri partida. Giuleștenii s-au obișnuit să „joace” doar câte o repriză. Să le fie de ajuns…?

Botoșani – Argeș (luni, ora 19) Ce n-ar da cele două echipe ca la sfârșitul sezonului regulat să ocupe aceleași două locuri. Va fi greu. Mult prea greu. Ar fi grozav pentru Grozavu și bogăt pentru Bogdan. Deocamdată primul trebuie să se reconsidere și al doilea să confirme.

Craiova – Sibiu (duminică, ora 18,30) Este unul din multele jocuri în care putem spune că avem o favorită. Ultimul punct scos de sibieni în Bănie l-au luat în 2018 și nici acasă nu au câștigat tot timpul. Îndrăznesc totuși să cred că ardelenii vor face o figură frumoasă.

„U” – Ploiești (sâmbătă, ora 21,30) O partidă cu rezonanță. O partidă care ne readuce aminte că au existat un Mihai Ionescu, un Pahonțu sau frații Dridea pe de-o parte, un Ivansuc, un Guga, un Anca sau un Adam de partea cealaltă. Ar putea fi spusă și o poveste despre cele două galerii, unele dintre cele mai devotate și mai stabile din campionatul României. Haide „U”!

FCSB – Slobozia (duminică, ora 21,30) Unu solist. Nu ar avea nici o scuză trupa lui Becali să șovăiască iară, indiferent de rezultatul din meciul cu Drita din Kosovo. A! Să nu uit. Nu prea sunt încântat de rezultatele echipelor românești din turul doi al preliminariilor europene: o eliminată, o retrogradată și doar două calificări. Cam puțin pentru pretențiile mele și a celor mai mulți dintre iubitorii fotbalului autohton.

Metaloglobus – Dinamo (vineri, ora 21,30) Meciul de deschidere al etapei ar trebui să fie un galop de vioiciune al oaspeților, chiar dacă tarlaua din Clinceni îndeamnă mai mult la trap decât la galop. Liga asta profesionistă de fotbal nu vede chestia asta? Cum de mai permite disputarea jocurilor de fotbal pe astfel de sole!?

Miercurea Ciuc – CFR (duminică, ora 16,45) N-au meci ușor frânarii chiar dacă așa pare. Cei șapte-opt jucători din Ungaria, titulari ai echipei gazdă, s-ar putea rușina și repatria după o nouă înfrângere la scor, așa că vor scotoci după toate învățăturile pozitive de la Academia Puskas. Îmi plăcea mai mult Sepsi. Erau mai secui decât ciucanii ăștia.

Gruiţă Ienăşoiu