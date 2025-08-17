Recolta Dorolț se impune în amicalul de la Carei

Fotbal județean: Victoria- Recolta 1-3

Recolta Dorolț a obținut o victorie de moral în al treilea meci de pregătire din această vară, disputat pe terenul formației CSM Victoria Carei. Oaspeții s-au impus cu 3–1, după ce la pauză scorul a fost egal, 1–1.

Pentru gazde a marcat Tempfli Patrik, în timp ce pentru Dorolț au punctat Kovacs D., Lakatos T. și Varga S.

Victoria Carei: Fekete Milán – Pozsonyi Péter, Nyilvan Bogdan, Kern Raul, Negreanu Răzvan, Bârle Teodor, Koter Raul, Tempfli Márkó, Tempfli Patrik, Nyilvan Rareș, Horváth Dávid.

Au mai intrat: Boroș Vlad, Petcu Denis, Malinetescu Yannis, Gergely Erik, Keizer Richárd.

Recolta Dorolț: Sugár – Mezei, Ritli, Caba G., Pintye, Gulya R., Kovacs D., Lakatos T., Varga A., Raț R., Varga S.

Rezerve: Aspru R., Laver B., Mester N., Varga C.

„Este al treilea meci de pregătire de la începutul pregătirii. Sunt mulțumit de cum se pregătesc băieții. Mai avem trei săptămâni până la startul sezonului, continuăm să muncim. Felicit echipa tânără a Careiului, care sunt sigur că va face o figură frumoasă în acest sezon”, a declarat antrenorul celor de la Dorolț, Sorin Marian.

Recolta Dorolț va mai disputa două jocuri de verificare: pe 24 august cu Orașu Nou și pe 31 august cu Botiz.