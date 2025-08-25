Tabără de vară pentru spadasinii sătmăreni, la Cadea

Un lot format din 45 de spadasini sătmăreni s-a deplasat de duminică , în localitatea Cadea (județul Bihor ) pentru o tabără de pregătire organizată până pe 29 august de antrenorii de spadă din Satu Mare.

Ajunsă deja la a treia ediție, tabăra aduce împreună nu doar sportivi sătmăreni, ci și participanți din Cluj-Napoca, precum și din orașele din Ungaria, Miskolc și Debrecen.

Stagiul este posibil datorită sprijinului oferit de CS Satu Mare, Asociația Fencing, Fundația Communitas și de părinții sportivilor.

Pe lângă antrenamentele solicitante, scopul cantonamentului este și consolidarea spiritului de echipă și oferirea unei experiențe de comunitate. Programul cuprinde două antrenamente zilnice – câte două ore dimineața și după-amiaza –, dar și sesiuni de refacere la bazinul de înot din Săcueni.

Pentru această săptămână, sala de sport din curtea taberei a fost transformată într-o adevărată sală de scrimă, unde se desfășoară pregătirea tehnică a sportivilor.