JUDO-U15

Trei medalii pentru judoka de CSM Olimpia Satu Mare la Cupa Europeană de la Győr

– Alexandra Gandea a luat aurul la cat 36 kg

Secția de judo a CSM Olimpia Satu Mare a avut un weekend de succes la Cupa Europeană de Pre-Cadeți (U15) desfășurată la Győr, Ungaria. Competiția, organizată pentru prima dată la această categorie de vârstă sub egida Uniunii Europene de Judo, a reunit sportivi talentați din mai multe țări, fiind un adevărat test pentru viitoarele campionate de nivel înalt.

Clubul sătmărean a fost reprezentat de patru sportive: Gandea Alexandra, Ilutan Lorena, Dihenes Maia și Nemeth Maja.

Rezultatele obținute au confirmat valoarea și seriozitatea pregătirii:

Gandea Alexandra (36 kg) – medalia de aur, după un parcurs impecabil.

Ilutan Lorena (63 kg) – medalia de argint.

Dihenes Maia (57 kg) – medalia de bronz.

Nemeth Maja a avut un concurs mai dificil și a cedat în primul meci, dar experiența acumulată este prețioasă pentru viitoarele competiții.

„A fost un weekend de foc, cu meciuri extrem de puternice și cu o miză importantă. Consider că am avut o participare foarte bună și cele trei medalii câștigate confirmă nivelul ridicat la care ne aflăm. Această competiție a fost un examen valoros pentru fete, care își doresc o carieră sportivă de succes la nivel european și, de ce nu, mondial. După ce în vară au urmărit live Campionatul Mondial de la Budapesta, fiecare dintre ele visează să ajungă acolo, la Mondiale. Știm că drumul presupune multă muncă și sacrificii, dar avem încredere că vor reuși”, a declarat antrenorul Pelcz Attila.

Sportivele s-au pregătit sub îndrumarea antrenorilor Pelcz Attila (Gandea Alexandra, Ilutan Lorena, Nemeth Maja) și Terely Mihai (Dihenes Maia).