Turul Micula se anunță a fi una dintre favoritele la titlul din ELITE

Fotbal județean
Turul Micula are un parcurs excelent în perioada de pregătire și a reușit să se impună în toate cele patru amicale disputate în această vară.
În plus , prin transferurile realizate , echipa antrenată de Cristi Popa se anunță a fi una dintre candidatele la titlu în viitoarea ediție a Ligii a 4-a ELITE.
Rezultatele meciurilor de pregătire:
Turul Micula – Vamosoroszi 4-0 (marcatori: Bonea, Negrean, Mizsei, Thomas)
Turul Micula – Tisztaberek SE 4-0 (marcatori: Bonea, Mizsei, Dobrai, Matioc)
Turul Micula – Soccerviza 2-1 (marcatori: Anton, Matioc)
Turul Micula – FC Olimpia Satu Mare MCMXXI 3-1 (marcatori: Bonea 2, Anton)
Lotul Turul Micula:
Siwiek, Batin, Negrean, Feher, Godja, Halarevicz, Pop Nandor, Apai, Raul Cadar, Bonea, Matioc, Mizsei, Dobrai, Anton, Micle, Srepler, Vajda Cristofer, Fiscusan.
Urmează alte teste importante
Programul de pregătire continuă cu alte jocuri amicale:
Cu Academia Partium U19 – 16 august
Vamosoroszi – 16 august (al doilea meci al zilei)
Someșul Odoreu – 23 august