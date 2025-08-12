Turul Micula se anunță a fi una dintre favoritele la titlul din ELITE

Fotbal județean

Turul Micula are un parcurs excelent în perioada de pregătire și a reușit să se impună în toate cele patru amicale disputate în această vară.

În plus , prin transferurile realizate , echipa antrenată de Cristi Popa se anunță a fi una dintre candidatele la titlu în viitoarea ediție a Ligii a 4-a ELITE.

Rezultatele meciurilor de pregătire:

Turul Micula – Vamosoroszi 4-0 (marcatori: Bonea, Negrean, Mizsei, Thomas)

Turul Micula – Tisztaberek SE 4-0 (marcatori: Bonea, Mizsei, Dobrai, Matioc)

Turul Micula – Soccerviza 2-1 (marcatori: Anton, Matioc)

Turul Micula – FC Olimpia Satu Mare MCMXXI 3-1 (marcatori: Bonea 2, Anton)

Lotul Turul Micula:

Siwiek, Batin, Negrean, Feher, Godja, Halarevicz, Pop Nandor, Apai, Raul Cadar, Bonea, Matioc, Mizsei, Dobrai, Anton, Micle, Srepler, Vajda Cristofer, Fiscusan.

Urmează alte teste importante

Programul de pregătire continuă cu alte jocuri amicale:

Cu Academia Partium U19 – 16 august

Vamosoroszi – 16 august (al doilea meci al zilei)

Someșul Odoreu – 23 august