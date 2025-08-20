FRF

Unirea Tășnad și SC Olimpia MCMXXI, repartizate în seria a 8-a!

– Componența Ligii 3 și seriile din ediția 2025-2026 – Un nou format competițional

În ședinţa Comitetului Executiv de miercuri, 20 august, au fost aprobate componența și seriile Ligii 3, ediția 2025 – 2026.

Urmare a depunerii cererilor de înscriere și a verificării îndeplinirii condițiilor de participare, pentru sezonul 2025-2026 au rămas 14 locuri vacante.

Prin aplicarea prevederilor regulamentare privind ocuparea locurilor vacante, acestea au fost ocupate de următoarele echipe:

FC FCSB 2, Universitatea Craiova 2, SC Dinamo 1948 2, Suporter Club Oțelul 2, FC Voluntari 2

ACS FC Bacău 2, Olimpia MCMXXI Satu Mare , Flacăra Moreni, Gloria Lunca-Teuz Cermei, Dunărea 2020 Giurgiu, AFC 1919 Dacia Unirea Brăila, Gilortul Tg. Cărbunești, ACS USV Iași, CSL Nanov.

Astfel, după cum se poate observa, La nivelul Ligii 3, sezonul 2025-2026 s-au înscris șase formații satelit în noul sezon al Ligii 3: 4 formații din Superliga și 2 din Liga 2.

Unirea Tășnad și SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, repartizate în seria a 8-a

În noul sezon, Liga 3 are 96 de echipe, împărțite în 8 serii de câte 12 formații.

Cele două reprezentante ale județului în Liga a 3-a, noupromovata Unirea Tășnad și ”invitata” SC Olimpia MCMXXI Satu Mare fac parte din seria a 8-a.

Viitorul Cluj, Sanatatea Cluj, Unirea Dej, SCM Zalău , Minaur Baia Mare, CSM Sighet, Olimpia MCMXXI, Crisul Santandrei, Lotus Baile Felix, Bihorul Beius , Gloria Lunca-Teuz Cermei

Competiția se desfășoară în două faze:

FAZA 1

SEZONUL REGULAR

Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.

La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

FAZA 2

Play-off

Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.

Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Play-out

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.

Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.

Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

Noul format va debuta oficial pe 30 august 2025.