Fotbal județean

AJF Satu Mare pune piciorul în prag după bătaia de la Lucăceni

– Jucătorii implicați s-au ales cu șapte , șase și respective trei etape de suspendare iar echipa gazdă are terenul suspendat pentru un joc

Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Satu Mare a publicat joi, 30 octombrie 2025, primele sancțiuni oficiale după incidentele grave petrecute la meciul dintre Viitorul Lucăceni/Berveni și Fortuna Căpleni, disputat în data de 5 octombrie 2025. Partida, care a degenerat într-o bătaie generală, a dus la suspendări și amenzi consistente pentru jucători și echipe.

Suspendări și amenzi pentru jucători

După analizarea rapoartelor arbitrilor și ale observatorilor, Comisia de Disciplină din cadrul AJF Satu Mare a decis următoarele sancțiuni:

–Horgos Mirel (Viitorul Lucăceni/Berveni) – eliminat pentru atac cu brutalitate asupra unui adversar, în timp ce jocul era oprit. Suspendare: 7 etape, Amendă: 350 lei.

-Lakatos Roland (Viitorul Lucăceni/Berveni) – eliminat pentru lovirea cu brutalitate a unui adversar după întreruperea jocului. Suspendare: 6 etape, Amendă: 300 lei

-Hevele Hunor (Fortuna Căpleni) – eliminat pentru lovirea unui adversar în afara fazei de joc.. Suspendare: 3 etape. Amendă: 150 lei

Amenzi pentru comportamentul suporterilor și lipsa de organizare

Pe lângă incidentele din teren, comisia a constatat pătrunderea a doi spectatori ai echipei Fortuna Căpleni în incinta terenului, care au adresat amenințări arbitrilor și jucătorilor adversi.

Fortuna Căpleni – amendă de 1.000 lei pentru comportamentul suporterilor.

De asemenea, echipa Viitorul Lucăceni/Berveni, gazda meciului, a fost sancționată pentru lipsa de organizare și neasigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică:

Suspendarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu pentru 1 etapă

Amendă: 1.500 lei.

Hotărâri definitive

Comisia de Disciplină a precizat că hotărârile sunt definitive, termenul de contestare la Comisia de Apel expirând deja.

Prin aceste sancțiuni, AJF Satu Mare transmite un semnal clar: violența pe terenurile de fotbal, indiferent de nivelul competițional, nu va fi tolerată.