IFFHS

Careianul Istvan Kovacs, nominalizat la titlul de “Cel mai bun arbitru al lumii”!

Performanță remarcabilă pentru arbitrul careian Istvan Kovacs! Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) l-a nominalizat pe arbitrul român la titlul de cel mai bun arbitru al lumii în anul 2025, o recunoaștere a valorii și profesionalismului său la cel mai înalt nivel.

IFFHS acordă anual, încă din 1987, distincții celor mai valoroși oameni din fotbal — de la jucători și portari, până la antrenori, selecționeri și arbitri. În acest an, Kovacs se află printre cei 25 de arbitri nominalizați pentru prestigiosul trofeu.

Finala Ligii Campionilor, momentul de vârf al carierei

Nominalizarea vine după un sezon excepțional pentru arbitrul originar din Carei. Istvan Kovacs a fost ales de UEFA să conducă finala Ligii Campionilor 2025, disputată între Paris Saint-Germain și Inter Milano, partidă încheiată cu victoria clară a francezilor, scor 5-0.

Această finală a reprezentat un moment de referință în cariera sa, confirmând statutul de arbitru de elită pe care și l-a construit în ultimii ani pe scenele europene și internaționale.

Decizia finală, după 10 decembrie

Câștigătorul titlului de „Cel mai bun arbitru al lumii” va fi desemnat de un juriu internațional format din experți și jurnaliști sportivi din toate colțurile lumii. Rezultatele oficiale vor fi anunțate după data de 10 decembrie 2025.

În 2024, premiul a fost câștigat de francezul François Letexier, iar includerea lui Istvan Kovacs în colajul foto oficial al IFFHS pentru ediția din acest an este un indiciu clar că românul se numără printre favoriți.

Lista nominalizaților

Printre ceilalți candidați se regăsesc nume sonore precum Clement Turpin (Franța), Felix Zwayer (Germania), Szymon Marciniak (Polonia), Michael Oliver (Anglia), Maurizio Mariani (Italia) și José Maria Sánchez Martínez (Spania).

Nominalizarea lui Kovacs confirmă din nou faptul că România are un reprezentant de top în arbitrajul mondial.

Istvan Kovacs demonstrează încă o dată că munca, seriozitatea și pasiunea pot duce un român din Carei și un arbitru promovat de AJF Satu Mare până în elita mondială a fotbalului.