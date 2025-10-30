CSM Olimpia după puncte sub Pietricica

CSM Olimpia în căutare de puncte în deplasarea de sâmbătă de la Piatra Neamț.
Sătmărenii sunt nevoiți să obțină rezultate pozitive din următoarele meciuri pentru a scăpa de ultima poziție. Sub Pietricica ar fi prima ocazie de reabilitare după eșecurile din ultimele trei etape.
Liga a 2-a, Etapa a 12-a (31 octombrie – 4 noiembrie 2025)
Vineri, 31 octombrie
17:30 – Politehnica Iași – FC Bihor Oradea (TV)
Sâmbătă, 1 noiembrie (ora 11:00)
Metalul Buzău – AFC Câmpulung Muscel
Steaua București – CSC Dumbrăvița
Ceahlăul Piatra Neamț – CSM Olimpia Satu Mare
FC Bacău – CSC Șelimbăr
CS Gloria Bistrița – Corvinul Hunedoara
CSM Slatina – Chindia Târgoviște
11:00 – CS Tunari – ACSM Reșița (YouTube FRF TV)
12:30 – CS Afumați – ASA Târgu Mureș (TV)
Marți, 4 noiembrie
17:00 – FC Voluntari – Sepsi OSK Sf. Gheorghe (TV)
Televizări confirmate:
Politehnica Iași – FC Bihor Oradea → Digi Sport / Prima Sport
CS Afumați – ASA Târgu Mureș → Digi Sport / Prima Sport
FC Voluntari – Sepsi OSK → Digi Sport / Prima Sport