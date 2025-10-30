CSM Olimpia după puncte sub Pietricica

CSM Olimpia în căutare de puncte în deplasarea de sâmbătă de la Piatra Neamț.

Sătmărenii sunt nevoiți să obțină rezultate pozitive din următoarele meciuri pentru a scăpa de ultima poziție. Sub Pietricica ar fi prima ocazie de reabilitare după eșecurile din ultimele trei etape.

Liga a 2-a, Etapa a 12-a (31 octombrie – 4 noiembrie 2025)

Vineri, 31 octombrie

17:30 – Politehnica Iași – FC Bihor Oradea (TV)

Sâmbătă, 1 noiembrie (ora 11:00)

Metalul Buzău – AFC Câmpulung Muscel

Steaua București – CSC Dumbrăvița

Ceahlăul Piatra Neamț – CSM Olimpia Satu Mare

FC Bacău – CSC Șelimbăr

CS Gloria Bistrița – Corvinul Hunedoara

CSM Slatina – Chindia Târgoviște

11:00 – CS Tunari – ACSM Reșița (YouTube FRF TV)

12:30 – CS Afumați – ASA Târgu Mureș (TV)

Marți, 4 noiembrie

17:00 – FC Voluntari – Sepsi OSK Sf. Gheorghe (TV)

Televizări confirmate:

Politehnica Iași – FC Bihor Oradea → Digi Sport / Prima Sport

CS Afumați – ASA Târgu Mureș → Digi Sport / Prima Sport

FC Voluntari – Sepsi OSK → Digi Sport / Prima Sport