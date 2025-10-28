Gol în secunda 25, două bare și-o remiză echitabilă

Duel început furtunos sâmbătă după amiază la Medieșu Aurit. Dacia din localitate a întâlnit Sportul Botiz în etapa a 7-a a Ligii a 4-a, seria A.

Gazdele au avut lovitura de începere iar după 25 de secunde au și reușit să deschidă scorul. Iuliu Varga a preluat mingea pe banda stângă și a pătruns nestingherit până în colțul suprafeței de poartă de unde a înscris pe sub portarul celor de la Botiz.

Oaspeții au reacționat rapid iar în minutul 4 au și egalat prin Cristian Roșca.

Spectatorii prezenți la teren s-au așteptat la o ploaie de goluri după acest start de meci doar că jocul s-a stins pe măsură ce ”bateriile” jucătorilor se descărcau… Am mai consemnat câte o bară de fiecare tabără și apoi eliminarea lui Darian Chifor de la Sportul din minutul 65. Acesta a avut o intrare violentă asupra unui adversar și a văzut într-un final cartonașul roșu din partea centralului Emanuel Pop. A fost singurul moment tensionat al părții secunde…în rest medieșenii nu au putut profita de omul în plus iar la final am consemnat o remiză considerată echitabilă de ambele tabere.

”Noi suntem o echipă nouă. Am strâns în vară 20 de jucători și e greu să-i faci să joace împreună și să scoată rezultate într-un timp scurt mai ales că ne antrenăm doar de 2 ori pe săptămână” ne-a spus Nelu Donca, antrenorul celor de la Sportul Botiz.

De partea cealaltă, la Dacia, primarul comunei, Marian Torok a fost ”one man show”. În absența antrenorului vasile Robaș, acesta s-a ocupat de pregătirea meciului și a dat indicații de pe margine și a asigurat și asistența medicală.

”Avem echipă tânără dar din păcate nu apucă să se întâlnească doar în ziua meciului , nu și la antrenamente. Încercăm să le asigurăm condiții bune și pe viitor să putem spera la mai mult” spune Marian Torok.

În urma acestui rezultat, Dacia acumulează al 2-lea punct al sezonului în vreme ce Sportul strânge 10 puncte.

Etapa viitoare: Recolta Dorolț II -Dara – Victoria Apa, Dacia Medieşu Aurit – Vointa Turț

Înfrăţirea Tarna Mare – Botiz, Cetate 800 Ardud – Voinţa Lazuri.