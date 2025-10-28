Luptătorii de la CS Satu Mare – Cetate Ardud, medalii la Timișoara și prezență solidă la Cupa României U15

Luptătorii de la CS Satu Mare – Cetate Ardud au avut un nou weekend plin de rezultate remarcabile, participând la două competiții importante din calendarul național și internațional.

La Timișoara, sportivii sătmăreni au urcat de mai multe ori pe podium în cadrul Memorialului „Bati Valentin”, turneu internațional care a reunit peste 110 participanți din România, Republica Moldova și Serbia.

Rezultatele sportivilor sătmăreni:

Boboc Darian – categoria 25 kg (U9) – locul 1

Ținta Matei – categoria 30 kg (U8) – locul 3

Boboc David – categoria 32 kg (U11) – locul 3

Utcza Edwin – categoria 36 kg (U11) – locul 3

”Tinerii luptători au demonstrat determinare și spirit competitiv, contribuind la prestigiul clubului CS Satu Mare – Cetate Ardud pe plan național și internațional.” Ne-a transmis antrenorul Claudiu Blaga.

Participare valoroasă și la Cupa României U15 de la Târgu Mureș

În același weekend, clubul sătmărean a fost prezent și la Cupa României U15, desfășurată la Târgu Mureș, o competiție de anvergură care a reunit peste 350 de sportivi din întreaga țară, la toate stilurile de lupte.

Rezultate notabile:

Utcza Anderson – categoria 75 kg – locul 5

Horj Adrian – categoria 75 kg – locul 7

Ținta Andreea – categoria 46 kg – participantă

”Încercăm să ducem tradiția luptelor sătmărene mai departe. Avem o obligație morală de a continua munca excelentă depusă aici de maestru Tudor Barbul. ” a mai spus Claudiu Blaga.

La acest sfârșit de săptămână luptătorii sătmăreni , pregătiți de Claudiu Blaga, vor participa la un turneu rezervat categoriei U15, în Grecia , la Trikala.