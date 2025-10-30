Liga a 3-a, seria a 8-a

Unirea Tășnad favorită în fața ultimei clasate

– SC Olimpia MCMXXI merge pe un teren minat, la Sighet

Etapa a 11-a a Ligii a 3-a , ultima a turului, programează sâmbătă ambele meciuri ale echipelor din județul Satu Mare. Ora de începere a meciurilor…14!

Unirea Tășnad abordează partida de pe teren propriu din postura de ocupantă a locului 3, cu 19 puncte, la doar patru lungimi de poziția secundă. Trupa antrenată de Ioan Stelescu și Mihai Sabău a avut un parcurs solid în prima parte a sezonului, cu o ofensivă impresionantă – 24 de goluri marcate în 10 etape.

Adversara, Sticla Arieșul Turda, traversează o perioadă dificilă, fiind lanterna roșie a seriei, cu doar 2 puncte și o defensivă care a încasat 26 de goluri.

Totuși, tășnădenii tratează cu maximă seriozitate confruntarea, conștienți că orice pas greșit i-ar putea îndepărta de podium.

„Ne respectăm adversarul, dar jucăm acasă și vrem să oferim suporterilor o nouă victorie. Trebuie să fim concentrați de la primul până la ultimul minut”, a declarat antrenorul Unirii , Mihai Sabău înaintea partidei.

Pentru SC Olimpia MCMXXI, meciul din deplasare de la Sighet se anunță unul complicat. Echipa sătmăreană ocupă în prezent locul 10, cu 8 puncte, iar forma din ultimele etape a fost oscilantă. Cu toate acestea, „galben-albaștrii” speră la un rezultat pozitiv care să le redea încrederea și șansele de urcare în clasament.

Adversara, CSM Sighetu Marmației, se află pe locul 4, cu 17 puncte, fiind una dintre candidatele la play off, și de ce nu la promovare. Iar deplasările la Sighet pentru trupa lui Funicello în ultimele două sezoane s-au lăsat cu înfrângeri drastice…

Etapa a 11-a

Unirea Dej – CS Minaur Baia Mare

Academia Viitorul Cluj – Sănătatea Cluj

Bihorul Beiuș – Lotus Băile Felix

Crișul Sântandrei – SCM Zalău

CSM Sighetu Marmației – SC Olimpia MCMXXI

Unirea Tășnad – Sticla Arieșul Turda

CLASAMENT

1. Minaur Baia Mare 27 23-12 10

2. SCM Zalău 23 17-8 10

3. Unirea Tășnad 19 24-12 10

4. CSM Sighetu Marmației 17 16-11 10

5. Sănătatea Cluj 16 17-12 10

6.Crișul Sântandrei 15 14-10 10

7. Lotus Băile Felix 15 13-10 10

8. Viitorul Cluj 11 11-12 10

9. Bihorul Beiuș 8 7-17 10

10. SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 8 11-23 10

11. Unirea Dej 5 8-13 10

12. Sticla Arieșul Turda 2 5-26 10

Etapa viitoare

Vineri, 7 noiembrie, ora 14.00:

Sănătatea Cluj – SCM Zalău

Unirea Dej – Viitorul Cluj

Sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14.00:

Bihorul Beiuș – SC Olimpia Satu Mare

Crișul Sântandrei – Arieșul Turda

CSM Sighetu Marmației – CS Minaur Baia Mare

Unirea Tășnad – Lotus Băile Felix