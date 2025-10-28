Vancsa Daiana, din nou pe podiumul Europei!

Sportiva clubului CSM Olimpia Satu Mare, Vancsa Daiana, continuă să scrie istorie pentru karatul românesc. După performanțele remarcabile obținute în această vară la Campionatul Mondial din Suedia, karateka sătmăreană s-a întors cu noi medalii de la Campionatul European, desfășurat la Riga (Letonia).

Competiția continentală, ajunsă la cea de-a XV-a ediție, s-a desfășurat sub egida World Union of Karate-Do Federations (WUKF) și a reunit sportivi din peste 25 de țări.

În proba individuală, categoria –55 kg, eleva antrenorului Florin Curileac a avut un parcurs excelent, calificându-se în finală după mai multe meciuri spectaculoase. În ultimul act, Daiana a pierdut la limită, scor 5–6, după ce adversara din Polonia a reușit punctul decisiv cu doar câteva secunde înainte de final. Rezultatul i-a adus medalia de argint și o nouă confirmare a valorii sale la nivel internațional.

La proba de kumite rotativ pe echipe, formația României – alcătuită din Vancsa Daiana (Satu Mare), Adriana Ilie (Cluj-Napoca), Szász Tímea (Timișoara) și Iulia Ivan (Mediaș) – a cucerit medalia de aur, urcând pe prima treaptă a podiumului european.

Pentru sportiva sătmăreană, acesta este al patrulea an consecutiv în care devine campioană europeană pe echipe, iar argintul de la individual reprezintă cea mai bună clasare a ei la categoria seniori.

Distinsă cu titlul de „Maestru emerit al sportului”, Vancsa Daiana a cucerit în acest an, la Campionatul Mondial din Malmö (Suedia), al cincilea titlu mondial al carierei, confirmându-și statutul de lider al karatului românesc și european.