Victorie pentru KKS Cămin în fața fetelor Valeriei Motogna

Weekend plin de emoții în campionatul de handbal feminin – junioare II. Echipele din județul Satu Mare, KKS Cămin și CSM Olimpia VSK Satu Mare, au avut evoluții opuse în etapa a 5-a a Seriei H: KKS Cămin a obținut o victorie importantă pe teren propriu, în timp ce Olimpia a cedat clar în fața liderului.

Formația din Cămin, alcătuită din jucătoare provenite din Cămin, Foieni, Căpleni și localitățile învecinate, a reușit o remarcabilă victorie în fața echipei AHC Valeria Motogna Zalău, impunându-se cu 27–24 (12–15).

Partida a fost echilibrată în prima repriză, cu un ușor avantaj pentru oaspete (12–15 la pauză). În partea secundă însă, sătmărencele au revenit spectaculos, egalând la 16–16 și preluând controlul meciului până la final.

Cele mai bune marcatoare pentru KKS Cămin au fost Menninger Dorka (8 goluri), Nagy Viktória (4), Bartha Hanna (4) și Tempfli Jázmin (4).

Pentru echipa din Cămin acesta este al doilea succes al sezonului, care le urcă pe locul 4 în clasament, cu 2 victorii în 4 meciuri.

În etapa următoare, KKS Cămin va evolua în deplasare, la Bistrița, pe terenul liderului LPS Bistrița.