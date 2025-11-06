Liga a 2-a: CSM Olimpia – FC Bacău, sâmbătă ora 11
În căutarea primelor puncte
în fața propriilor suporteri!
– Echipa noastră e obligată să câștige pentru a nu rămâne izolată pe ultima poziție
Sezonul 2025/26 al Ligii 2 intră în linie dreaptă, cu doar cinci etape rămase de disputat în acest an. După runda a 13-a, campionatul va face o nouă pauză, a treia din acest sezon, cauzată de acțiunile echipelor naționale.
CSM Olimpia Satu Mare joacă acasă și e din nou în căutarea primului rezultat pozitiv în fața propriilor suporteri din acest sezon.
Trupa lui Piri Botoș vine după o înfrângere la ultima fază la Piatra Neamț după un penalty ușor acordat de arbitra Demetrescu. Iar în meciul de sâmbătă nu are decât varianta victoriei pentru a nu rămâne izolată pe ultima poziție a clasamentului.
Pentru prima dată în acest sezon, niciun meci nu este programat duminică. Runda a 13-a începe sâmbătă, cu nu mai puțin de opt partide de la ora 11:00, pe stadioanele din Buftea, Reșița, Oradea, Sfântu Gheorghe, Cisnădie, Satu Mare, Dumbrăvița și Câmpulung Muscel.
Printre cele mai interesante partide se numără ACSM Reșița – Concordia Chiajna, două echipe cu obiectiv de play-off. În aceeași oră intră pe teren și alte formații aflate pe locuri de play-off, precum Metalul Buzău, FC Bihor, Sepsi OSK și Steaua.
La ora 12:00, liderul Corvinul primește vizita celor de la FC Voluntari, într-un duel care inițial fusese programat la 12:30.
Ultimele două meciuri ale rundei se vor juca luni și marți, ambele de la ora 19:30: AFC ASA Târgu Mureș – Politehnica Iași și Chindia Târgoviște – CS Afumați.
TV și decizii surprinzătoare
FRF a decis ca doar trei partide să fie televizate: la Hunedoara, Târgu Mureș și Târgoviște. Alegerea meciului de la Târgoviște a surprins însă, deoarece se putea transmite o partidă cu miză mai mare, precum Reșița – Concordia. În schimb, singurul joc transmis integral de FRF va fi Dumbrăvița – Ceahlăul, două echipe aflate în subsolul clasamentului.
Runda a 13-a promite spectacol și surprize, în special prin duelurile dintre echipele care luptă pentru play-off, dar și prin programarea neobișnuită fără meci de duminică.
Program etapa 13 Liga 2, sezon 2025-2026:
sâmbătă, 8 noiembrie 2025, ora 11:00
CS Dinamo Bucureşti – Metalul Buzău
ACSM Reşiţa – Concordia Chiajna
FC Bihor Oradea – CS Tunari
Sepsi – CSM Slatina
CSC Şelimbăr – CS Gloria Bistrița
CSM Olimpia Satu Mare – FC Bacău
Dumbrăviţa – Ceahlăul – YouTube FRF
Câmpulung Muscel – Steaua Bucureşti
sâmbătă, 8 noiembrie 2025, ora 12:00
Corvinul Hunedoara – FC Voluntari – tv
luni, 10 noiembrie 2025, ora 19:30
AFC ASA Târgu Mureş – Politehnica Iaşi – tv
marți, 11 noiembrie 2025, ora 19:30
Chindia Târgovişte – CS Afumaţi – tv