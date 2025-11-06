Liga a 2-a: CSM Olimpia – FC Bacău, sâmbătă ora 11

În căutarea primelor puncte

în fața propriilor suporteri!

– Echipa noastră e obligată să câștige pentru a nu rămâne izolată pe ultima poziție

Sezonul 2025/26 al Ligii 2 intră în linie dreaptă, cu doar cinci etape rămase de disputat în acest an. După runda a 13-a, campionatul va face o nouă pauză, a treia din acest sezon, cauzată de acțiunile echipelor naționale.

CSM Olimpia Satu Mare joacă acasă și e din nou în căutarea primului rezultat pozitiv în fața propriilor suporteri din acest sezon.

Trupa lui Piri Botoș vine după o înfrângere la ultima fază la Piatra Neamț după un penalty ușor acordat de arbitra Demetrescu. Iar în meciul de sâmbătă nu are decât varianta victoriei pentru a nu rămâne izolată pe ultima poziție a clasamentului.

Pentru prima dată în acest sezon, niciun meci nu este programat duminică. Runda a 13-a începe sâmbătă, cu nu mai puțin de opt partide de la ora 11:00, pe stadioanele din Buftea, Reșița, Oradea, Sfântu Gheorghe, Cisnădie, Satu Mare, Dumbrăvița și Câmpulung Muscel.

Printre cele mai interesante partide se numără ACSM Reșița – Concordia Chiajna, două echipe cu obiectiv de play-off. În aceeași oră intră pe teren și alte formații aflate pe locuri de play-off, precum Metalul Buzău, FC Bihor, Sepsi OSK și Steaua.

La ora 12:00, liderul Corvinul primește vizita celor de la FC Voluntari, într-un duel care inițial fusese programat la 12:30.

Ultimele două meciuri ale rundei se vor juca luni și marți, ambele de la ora 19:30: AFC ASA Târgu Mureș – Politehnica Iași și Chindia Târgoviște – CS Afumați.

TV și decizii surprinzătoare

FRF a decis ca doar trei partide să fie televizate: la Hunedoara, Târgu Mureș și Târgoviște. Alegerea meciului de la Târgoviște a surprins însă, deoarece se putea transmite o partidă cu miză mai mare, precum Reșița – Concordia. În schimb, singurul joc transmis integral de FRF va fi Dumbrăvița – Ceahlăul, două echipe aflate în subsolul clasamentului.

Runda a 13-a promite spectacol și surprize, în special prin duelurile dintre echipele care luptă pentru play-off, dar și prin programarea neobișnuită fără meci de duminică.

Program etapa 13 Liga 2, sezon 2025-2026:

sâmbătă, 8 noiembrie 2025, ora 11:00

CS Dinamo Bucureşti – Metalul Buzău

ACSM Reşiţa – Concordia Chiajna

FC Bihor Oradea – CS Tunari

Sepsi – CSM Slatina

CSC Şelimbăr – CS Gloria Bistrița

CSM Olimpia Satu Mare – FC Bacău

Dumbrăviţa – Ceahlăul – YouTube FRF

Câmpulung Muscel – Steaua Bucureşti

sâmbătă, 8 noiembrie 2025, ora 12:00

Corvinul Hunedoara – FC Voluntari – tv

luni, 10 noiembrie 2025, ora 19:30

AFC ASA Târgu Mureş – Politehnica Iaşi – tv

marți, 11 noiembrie 2025, ora 19:30

Chindia Târgovişte – CS Afumaţi – tv