Liga a 3-a / Returul începe cu duelul Tășnad-Băile Felix!

– Un nou meci în deplasare pentru SC Olimpia MCMXXI

Prima etapă a returului seriei a 8-a din Liga 3, programează meciuri interesante, cu impact direct în lupta pentru play off și pentru echipele aflate în lupta pentru evitarea retrogradării.

Vineri, 7 noiembrie, ora 14:00

Sănătatea Cluj – SCM Zalău

Un duel de top: Sănătatea Cluj, aflată pe locul 5, primește vizita formației de pe locul 2, SCM Zalău. O victorie ar putea aduce gazdele mai aproape de zona de play-off, în timp ce oaspeții vor încerca să își consolideze poziția în frunte.

Unirea Dej – Viitorul Cluj

Pentru Unirea Dej, care ocupă penultima poziție, fiecare punct contează. Viitorul Cluj, aflat în subsolul clasamentului, va încerca să scoată ceva pozitiv din acest meci dificil în deplasare. Și e o șansă imensă pentru antrenorul Adrian Falub de a da semnalul revirimentului. Mai ales că noul obiectiv pentru tehnicianul care a scris istorie la U Cluj e o clasare pe locul 5 la final de an.

Sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14:00

Bihorul Beiuș – SC Olimpia MCMXXI Satu Mare

Două echipe aflate în zona periculoasă a clasamentului se întâlnesc într-un duel de subsol, unde fiecare punct poate face diferența în lupta pentru evitarea retrogradării. Pentru echipa patronată de Giuseppe Funicello e a doua deplasare la rând, după ce săptămâna trecută au pierdut la Sighetu Marmației, 0-6. Un meci în care galben-albaștrii au avut om eliminat încă din startul jocului.

Crisul Sântandrei – Arișeul Turda

Crisul Sântandrei, aflat pe locul 6, încearcă să rămână în zona de mijloc și să acumuleze puncte importante acasă împotriva unei formații , Sticla Arișeul Turda ce e în căutarea primei victorii.

CSM Sighet – CS Minaur Baia Mare

Partida etapei: liderul Minaur Baia Mare vizitează terenul celor de la CSM Sighet. Echipa băimăreană va încerca să își mențină prima poziție, în timp ce gazdele caută puncte importante pentru a urca în clasament. Un derby al Maramureșului între două candidate la promovare.

Unirea Tășnad – Lotus Băile Felix

Un duel între două echipe de top din serie. Tășnădenii, pe locul 3, și Băile Felix, pe 7, promit un meci spectaculos, cu miză în zona de play-off.Unirea va încerca repete evoluția din prima etapă a campionatului când a dat lovitura la Sânmartin și a câștigat duelul stațiunilor balneo. Din serie.

CLASAMENT

1.Minaur BM – 30p (25-13) – 11 m.

2.SCM Zalău – 23p (17-8) – 10

3.Unirea Tășnad – 19p (24-12) – 10

4.CSM Sighet – 17p (16-11) – 10

5.Sănătatea Cluj – 16p (17-12) – 10

6.Crisul Sântandrei – 15p (14-10) – 10

7.Lotus Băile Felix – 15p (13-10) – 10

8.Viitorul Cluj – 11p (11-12) – 10

9.Bihorul Beiuș – 8p (7-17) – 10

10. Olimpia 1921 – 8p (11-23) – 10

11.Unirea Dej – 5p (9-15) – 11

12. Sticla Turda – 2p (5-26) – 10