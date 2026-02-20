FIFA a prezentat analiza fotbalului amator în România și la nivel mondial

FRF

– la întâlnirea de la Sibiu a fost prezent și președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi

În perioada 17–18 februarie, la Sibiu, a avut loc o întâlnire importantă între managementul Federația Română de Fotbal (FRF), președinții Asociațiilor Județene de Fotbal și o echipă de experți ai FIFA, care a realizat, în perioada 2022–2025, o amplă analiză privind dezvoltarea fotbalului amator la nivel mondial.

În cadrul reuniunii, reprezentanții FIFA au prezentat o evaluare detaliată a fotbalului de bază (grassroots) și a celui amator, atât pe plan internațional, cât și în România. Raportul a inclus statistici relevante, concluzii și o serie de recomandări strategice, bazate pe datele colectate până în anul 2024. Oficialii FIFA s-au declarat plăcut surprinși să constate că multe dintre aceste recomandări au fost deja implementate de FRF, prin proiecte lansate în ultimii doi ani.

Echipa FIFA prezentă la eveniment a fost formată din Tomas Danilevicius, Roberto Perna, Jurg Nepfer și Diana Bulgaru. Pe lângă prezentările susținute, au fost organizate și sesiuni interactive, în cadrul cărora participanții au identificat soluții practice pentru creșterea numărului de practicanți și dezvoltarea durabilă a fotbalului amator.

La această întâlnire a fost prezent și Ștefan Szilagyi, președintele AJF Satu Mare, care a participat activ la dezbateri și la sesiunile de lucru. Prezența sa confirmă implicarea constantă a fotbalului sătmărean în proiectele naționale și internaționale dedicate dezvoltării fotbalului de bază și susținerii sportului la nivel de comunitate.Amintim aici și implicarea președintelui Szilagyi în organizarea de ani buni a competițiilor dedicate mediului rural și a celor pentru copii și junior. Dar și strategia excelentă aplicată de ani buni în dezvoltarea arbitrajului românesc.

În cea de-a doua zi a evenimentului, la discuții au participat și reprezentanți ai autorităților locale și județene, factori esențiali în dezvoltarea infrastructurii sportive și a programelor dedicate tinerilor. Dezbaterile au vizat identificarea celor mai eficiente modele de colaborare între administrația publică și structurile sportive.

Întâlnirea de la Sibiu reprezintă un pas important în consolidarea strategiei naționale de dezvoltare a fotbalului amator, România fiind apreciată drept un exemplu pozitiv în aplicarea recomandărilor FIFA.