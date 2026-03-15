Elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație din cadrul MAI a ajuns în zona focarului de incendiu din Racșa, urmând să sprijine misiunile de stingere a flăcărilor.

Peste 30 de pompieri militari acționează în prezent în mai multe zone afectate, alături de serviciile voluntare pentru situații de urgență și alți voluntari, pentru limitarea răspândirii focului. Incendiul a afectat aproximativ 150 de hectare de teren.

Acțiunile de stingere continuă, iar autoritățile recomandă respectarea măsurilor de siguranță și evitarea zonelor afectate.