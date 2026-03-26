AJF SATU MARE
CSM II Olimpia-Talna Orașul Nou,
meciul etapei în ELITE
- Programul meciurilor din weekend din fotbalul județean
Microbiștii din județul Satu Mare au parte de un nou weekend plin de fotbal, cu meciuri programate în Liga a IV-a ELITE, seriile A și B din Liga a IV-a, dar și în Liga a V-a.În Liga a 4-a ELITE, liderul Talna Orașu Nou are parte de o deplasare dificilă pe terenul sintetic de la Academia Partium. Se anunță vineri de la ora 16,30 un duel interesant între echipa a 2-a a celor de la CSM Olimpia și Talna , două echipe care au obținut victorii categorice în urmă cu o săptămână în prima etapă a anului.
De asemenea un duel interesant și la Odoreu unde Someșul va căuta prima victorie a anului în duelul cu Oașul negrești Oaș
În Liga a 4-a, seria A avem parte de o confruntare la Lazuri între liderul, Voința și Sportul Botiz, echipa de pe poziția a 3-a.
Iată programul meciurilor:
Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM (Etapa 12 RETUR)
Vineri, 27 martie
CSM Olimpia SM II (U19) – Talna Orașu Nou (16:30, seniori)
Sâmbătă, 28 martie
CSM Victoria Carei – Unirea Tășnad II / Decebal (13:00 seniori / 15:00 juniori)
Turul Micula – Recolta Dorolț (13:00 juniori / 15:00 seniori)
Duminică, 29 martie
Someșul Odoreu – Oașul 1969 (13:00 seniori / 15:00 juniori)
Liga a IV-a – Seria A (Etapa 10)
Sâmbătă, 21 martie
Voința Lazuri – Sportul Botiz( 15: 00)
Duminică, 29 martie
Recolta Dorolț II-Dara – Dacia Medieșu Aurit (15:00)
LPS SM (Cetate Ardud) – Voința Turț (10:15, teren Dinamo)
Înfrățirea Tarna Mare – Victoria Apa (15:00)
Cetate 800 Ardud – Voința Turț – amânat
Liga a IV-a – Seria B (Etapa 12)
Duminică, 29 martie
Vulturii Santău – Ciumești (15:00)
Crasna Moftinu Mic – Someșul Oar (15:00)
Ghenci 2006 – Victoria Petrești (15:00)
Unirea Pişcolt – Recolta Sanislău (15:00)
Fortuna Căpleni – Frohlich Foieni (13:30)
Real Andrid – Kneho Urziceni (12:00 juniori / 14:00 seniori)
Viitorul Lucăceni / Berveni – Schwaben Kalmandi Cămin – amânat
Liga a V-a (Etapa 6 – restanță)
Duminică, 29 martie
Olimpia Domănești – Voința Babța (12:00)
Juniori – competiții naționale
Sâmbătă
Primavera – Tășnad (U15) – 09:45, Păulești
CSM Olimpia – Sporting Cluj (U15/U16) – 12:00 / 14:00, Partium
Duminică
LPS SM – Unirea Dej (U14/U13) – 16:00 / 17:30, Dinamo
CSM Olimpia – Minaur Baia Mare (U14/U13) – 16:00 / 17:30, Partium