AJF SATU MARE

CSM II Olimpia-Talna Orașul Nou,

meciul etapei în ELITE

- Programul meciurilor din weekend din fotbalul județean





Microbiștii din județul Satu Mare au parte de un nou weekend plin de fotbal, cu meciuri programate în Liga a IV-a ELITE, seriile A și B din Liga a IV-a, dar și în Liga a V-a.

În Liga a 4-a, seria A avem parte de o confruntare la Lazuri între liderul, Voința și Sportul Botiz, echipa de pe poziția a 3-a.





În Liga a 4-a ELITE, liderul Talna Orașu Nou are parte de o deplasare dificilă pe terenul sintetic de la Academia Partium. Se anunță vineri de la ora 16,30 un duel interesant între echipa a 2-a a celor de la CSM Olimpia și Talna , două echipe care au obținut victorii categorice în urmă cu o săptămână în prima etapă a anului.De asemenea un duel interesant și la Odoreu unde Someșul va căuta prima victorie a anului în duelul cu Oașul negrești OașLiga a IV-a ELITE – DENDIAROM (Etapa 12 RETUR)Vineri, 27 martieCSM Olimpia SM II (U19) – Talna Orașu Nou (16:30, seniori)Sâmbătă, 28 martieCSM Victoria Carei – Unirea Tășnad II / Decebal (13:00 seniori / 15:00 juniori)Turul Micula – Recolta Dorolț (13:00 juniori / 15:00 seniori)Duminică, 29 martieSomeșul Odoreu – Oașul 1969 (13:00 seniori / 15:00 juniori)Liga a IV-a – Seria A (Etapa 10)Sâmbătă, 21 martieVoința Lazuri – Sportul Botiz( 15: 00)Duminică, 29 martieRecolta Dorolț II-Dara – Dacia Medieșu Aurit (15:00)LPS SM (Cetate Ardud) – Voința Turț (10:15, teren Dinamo)Înfrățirea Tarna Mare – Victoria Apa (15:00)Cetate 800 Ardud – Voința Turț – amânatLiga a IV-a – Seria B (Etapa 12)Duminică, 29 martieVulturii Santău – Ciumești (15:00)Crasna Moftinu Mic – Someșul Oar (15:00)Ghenci 2006 – Victoria Petrești (15:00)Unirea Pişcolt – Recolta Sanislău (15:00)Fortuna Căpleni – Frohlich Foieni (13:30)Real Andrid – Kneho Urziceni (12:00 juniori / 14:00 seniori)Viitorul Lucăceni / Berveni – Schwaben Kalmandi Cămin – amânatLiga a V-a (Etapa 6 – restanță)Duminică, 29 martieOlimpia Domănești – Voința Babța (12:00)Juniori – competiții naționaleSâmbătăPrimavera – Tășnad (U15) – 09:45, PăuleștiCSM Olimpia – Sporting Cluj (U15/U16) – 12:00 / 14:00, PartiumDuminicăLPS SM – Unirea Dej (U14/U13) – 16:00 / 17:30, DinamoCSM Olimpia – Minaur Baia Mare (U14/U13) – 16:00 / 17:30, Partium