CSM II Olimpia-Talna Orașul Nou, meciul etapei în ELITE

Sport 26.03.2026 18:22
AJF SATU MARE
- Programul meciurilor din weekend din fotbalul județean

Microbiștii din județul Satu Mare au parte de un nou weekend plin de fotbal, cu meciuri programate în Liga a IV-a ELITE, seriile A și B din Liga a IV-a, dar și în Liga a V-a.  
În Liga a 4-a ELITE, liderul Talna Orașu Nou are parte de o deplasare dificilă pe terenul sintetic de la Academia Partium. Se anunță vineri de la ora 16,30 un duel interesant între echipa a 2-a a celor de la CSM Olimpia și Talna , două echipe care au obținut victorii categorice în urmă cu o săptămână în prima etapă a anului.
De asemenea un duel interesant și la Odoreu unde Someșul va căuta prima victorie a anului în duelul cu Oașul negrești Oaș
În Liga a 4-a, seria A avem parte de o confruntare la Lazuri între liderul, Voința și Sportul Botiz, echipa de pe poziția a 3-a.


Iată programul meciurilor:
 Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM (Etapa 12 RETUR)
 Vineri, 27 martie
CSM Olimpia SM II (U19) – Talna Orașu Nou (16:30, seniori)
 Sâmbătă, 28 martie
CSM Victoria Carei – Unirea Tășnad II / Decebal (13:00 seniori / 15:00 juniori)
Turul Micula – Recolta Dorolț (13:00 juniori / 15:00 seniori)
 Duminică, 29 martie
Someșul Odoreu – Oașul 1969 (13:00 seniori / 15:00 juniori)

Liga a IV-a – Seria A (Etapa 10)
Sâmbătă, 21 martie
Voința Lazuri – Sportul Botiz( 15: 00)
Duminică, 29 martie
Recolta Dorolț II-Dara – Dacia Medieșu Aurit (15:00)
LPS SM (Cetate Ardud) – Voința Turț (10:15, teren Dinamo)
Înfrățirea Tarna Mare – Victoria Apa (15:00)
Cetate 800 Ardud – Voința Turț – amânat

Liga a IV-a – Seria B (Etapa 12)
Duminică, 29 martie
Vulturii Santău – Ciumești (15:00)
Crasna Moftinu Mic – Someșul Oar (15:00)
Ghenci 2006 – Victoria Petrești (15:00)
Unirea Pişcolt – Recolta Sanislău (15:00)
Fortuna Căpleni – Frohlich Foieni (13:30)
Real Andrid – Kneho Urziceni (12:00 juniori / 14:00 seniori)
Viitorul Lucăceni / Berveni – Schwaben Kalmandi Cămin – amânat

Liga a V-a (Etapa 6 – restanță)
Duminică, 29 martie
Olimpia Domănești – Voința Babța (12:00)
Juniori – competiții naționale
Sâmbătă
Primavera – Tășnad (U15) – 09:45, Păulești
CSM Olimpia – Sporting Cluj (U15/U16) – 12:00 / 14:00, Partium
Duminică
LPS SM – Unirea Dej (U14/U13) – 16:00 / 17:30, Dinamo
CSM Olimpia – Minaur Baia Mare (U14/U13) – 16:00 / 17:30, Partium
  

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda