Școala a fost reprezentată de 13 perechi, care au concurat în probele de Standard și Latino, la mai multe categorii de vârstă și nivel: Precompetițional, Hobby, E, D, Open Basic și Open. Prezența în finale și evoluțiile consistente au adus un total de 19 medalii pentru sportivii clubului, rezultat ce reflectă progresul constant și calitatea pregătirii.
Rezultate notabile:
Pe prima treaptă a podiumului au urcat:
Crișan Mateo & Țurcanu Sara – Hobby 6–9 ani
Șuta Narcis & Pinte Raisa – Precompetițional (3 dansuri)
Locuri secunde:
Datcu Alex & Biro Andrea – Hobby Standard 16–35 ani
Locuri trei:
Bosnea Andras & Craciun Hanna – clasa D, 12–15 ani
Silaghi Matei & Silaghi Ana – Precompetițional (3 dansuri), 10–11 ani
Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Open Standard și Open Latino, 14–15 ani
De asemenea, mai multe perechi s-au clasat în apropierea podiumului, obținând poziții între locurile 4 și 7, confirmând competitivitatea și echilibrul valoric al participanților.
Participarea la o competiție de tip ranking reprezintă un test important al nivelului de pregătire, iar evoluțiile din cadrul acestui concurs indică o maturizare vizibilă a sportivilor și o creștere a încrederii în propriile forțe.
Reprezentanții Loga Dance School au subliniat că rezultatele obținute sunt rodul muncii susținute, al implicării antrenorilor și al sprijinului constant oferit de părinți. Totodată, aceștia au evidențiat atitudinea exemplară și fair-play-ul de care au dat dovadă sportivii în timpul competiției.
Loga Dance School își propune să continue dezvoltarea performanței, cu obiective clare și motivație puternică pentru competițiile viitoare.