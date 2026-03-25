În perioada 21–22 martie 2026, sportivii de la Loga Dance School au participat la Cupa „Dance With Attitude”, concurs național de dans sportiv de tip ranking, desfășurat la Wonderland Resort din Cluj-Napoca. Evenimentul a reunit peste 300 de perechi din întreaga țară, confirmând nivelul ridicat al dansului sportiv românesc și oferind un cadru competitiv intens.Școala a fost reprezentată de 13 perechi, care au concurat în probele de Standard și Latino, la mai multe categorii de vârstă și nivel: Precompetițional, Hobby, E, D, Open Basic și Open. Prezența în finale și evoluțiile consistente au adus un total de 19 medalii pentru sportivii clubului, rezultat ce reflectă progresul constant și calitatea pregătirii.Rezultate notabile:Pe prima treaptă a podiumului au urcat:Crișan Mateo & Țurcanu Sara – Hobby 6–9 aniȘuta Narcis & Pinte Raisa – Precompetițional (3 dansuri)Locuri secunde:Datcu Alex & Biro Andrea – Hobby Standard 16–35 aniLocuri trei:Bosnea Andras & Craciun Hanna – clasa D, 12–15 aniSilaghi Matei & Silaghi Ana – Precompetițional (3 dansuri), 10–11 aniSmucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Open Standard și Open Latino, 14–15 aniDe asemenea, mai multe perechi s-au clasat în apropierea podiumului, obținând poziții între locurile 4 și 7, confirmând competitivitatea și echilibrul valoric al participanților.Participarea la o competiție de tip ranking reprezintă un test important al nivelului de pregătire, iar evoluțiile din cadrul acestui concurs indică o maturizare vizibilă a sportivilor și o creștere a încrederii în propriile forțe.Reprezentanții Loga Dance School au subliniat că rezultatele obținute sunt rodul muncii susținute, al implicării antrenorilor și al sprijinului constant oferit de părinți. Totodată, aceștia au evidențiat atitudinea exemplară și fair-play-ul de care au dat dovadă sportivii în timpul competiției.