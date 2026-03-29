Darius Bota, titular în victoria României U17 cu Portugalia!

Tricolorii, la un pas de EURO





Naționala României U17 continuă parcursul excelent în Turul de Elită al calificărilor pentru Campionatul European, iar printre titulari s-a aflat și sătmăreanul Darius Bota, în victoria mare obținută sâmbătă, scor 1-0 în fața Portugaliei.

Atacantul legitimat la AFK Csikszereda a început partida din primul minut și a evoluat până în minutul 59, contribuind la un succes extrem de important pentru selecționata pregătită de Mircea Diaconescu.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Darius Tripon, în minutul 34, iar România a bifat astfel a doua victorie consecutivă în grupă, după spectaculosul 5-2 cu Islanda.

Lideri înaintea duelului decisiv

Succesul cu Portugalia duce România pe primul loc în grupă, cu 6 puncte, înaintea confruntării decisive cu Italia, gazda mini-turneului de calificare.

Partida se va disputa marți, 31 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Stadio Pietro Barbetti, iar miza este uriașă: câștigătoarea grupei se califică direct la Campionatul European U17 din Estonia.

În același timp, și unele dintre cele mai bune echipe clasate pe locul secund pot ajunge la Campionatul Mondial U17.

Bota confirmă forma excelentă

Prezența lui Darius Bota în primul „11” confirmă rolul important pe care atacantul din Satu Mare îl are în această generație. În primul meci, cu Islanda, acesta a reușit să marcheze și să ofere o pasă decisivă.

Pentru fotbalul sătmărean, evoluțiile sale reprezintă o veste excelentă și o nouă confirmare că zona continuă să producă jucători valoroși pentru echipele naționale.

Programul României U17

România – Islanda 5-2

Portugalia – România 0-1

România – Italia, 31 martie, ora 19:00

În celălalt meci al grupei, Italia a învins Islanda cu 4-0, astfel că duelul direct dintre România și Italia devine decisiv pentru calificarea la turneul final.

Tricolorii sunt acum la doar un pas de EURO, iar un rezultat pozitiv în fața Italiei ar însemna o performanță de excepție pentru această generație.