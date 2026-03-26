



„Bölöni, legenda care ne leagă”

Sătmărenii sunt invitați vineri, 27 martie, la un eveniment cu totul special dedicat uneia dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc. De la ora 19:00, Teatrul de Nord va găzdui proiecția filmului documentar „Bölöni, legenda care ne leagă”, în prezența protagonistului.

Publicul va avea ocazia rară de a-l întâlni pe Ladislau Bölöni, fost mare internațional și antrenor, care va participa la eveniment alături de regizorii filmului și invitați din lumea fotbalului. Seara se va încheia cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, oferind fanilor șansa de a intra în dialog direct cu legenda.

Documentarul propune mai mult decât o simplă poveste sportivă. Este o incursiune sinceră în viața lui Bölöni, dincolo de performanțele de pe teren. Filmul surprinde momente din copilăria sa la Târnăveni, afirmarea la ASA Târgu Mureș, consacrarea la Steaua București ,alături de care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 , și cariera impresionantă de antrenor în fotbalul european.

Proiectul a prins contur după o perioadă de reflecție din partea lui Bölöni, care a acceptat în cele din urmă provocarea de a-și spune povestea. Co-regizorul Szabo Attila a descris experiența filmărilor drept una specială, desfășurată pe parcursul a patru ani, într-o atmosferă caldă și autentică.

„Este un om care știe unde este locul său în lume, dar în același timp este foarte modest. Pentru mulți dintre noi, Bölöni este un simbol care ne unește”, a declarat Szabo Attila.

Evenimentul se anunță a fi unul cu încărcătură emoțională, dedicat nu doar iubitorilor de fotbal, ci tuturor celor care apreciază poveștile autentice despre performanță, identitate și valori.

Biletele sunt disponibile la casa de bilete a Teatrul de Nord, la prețul de 35 de lei.