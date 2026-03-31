KKS Cămin, dublă calificare în elită!

După performanța reușită de echipa de junioare 3 a clubului , iată că acum și echipa junioarelor 4 a celor de la KKS Cămin a obținut calificarea în semifinalele Campionatului Național, confirmând ascensiunea constantă a clubului din zona Careiului.

Dacă la categoria U14 formația a încheiat pe locul secund în Grupa N și va evolua, în perioada 17–19 aprilie, într-un turneu semifinal alături de LPS Banatul Timișoara, CS Gloria Bistrița și AHCS Citu Timișoara, în weekendul trecut a venit rândul generației mai mici să iasă la rampă.

Grupa formată din fete născute în anii 2013–2014, provenite din Căpleni, Moftinu Mare, Cămin și localitățile învecinate, a participat la turneul Zonei Regionale 6, unde a reușit o performanță excelentă: locul 2 din 13 echipe participante.

Parcursul a fost unul solid încă din faza grupelor, unde KKS Cămin a învins CS Marta Baia Mare cu 27–20 și CS Handsport 77 Dej cu un categoric 36–2.

În semifinale, fetele au trecut de HC Băban după un meci extrem de echilibrat. După 15–15 la finalul timpului regulamentar, calificarea s-a decis la aruncările de la 7 metri, unde KKS s-a impus cu 17–16.

Finala a fost la fel de tensionată, împotriva Academiei Sportive „Alexandru Csepreghi”. La capătul timpului regulamentar scorul a fost 21–21, însă de această dată adversarele au avut câștig de cauză la loviturile de departajare, impunându-se cu 24–23.

Chiar și așa, performanța rămâne una remarcabilă, echipa terminând turneul neînvinsă în timpul regulamentar.

„Am devenit vicecampioane în grupă , fără înfrângere, ceea ce ne dă încredere pentru turneul semifinal. De cinci ani, suntem singurul club din această regiune care ajunge constant între cele mai bune echipe din țară, inclusiv la categoria junior 3. Pas cu pas, devenim o forță a handbalului din vestul României”, au transmis reprezentanții clubului.









